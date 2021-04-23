Израиль готов стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов выступить в качестве посредника в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в интервью каналу "I24NEWS".

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: EPA

По его словам, израильскому премьеру было сделано предложение выступить в качестве посредника в переговорах между Киевом и Москвой. Он отметил, что Нетаньяху находится в хороших отношениях, как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным.

Корнейчук заявил, что премьер-министр Израиля не дал отказа на предложение Украины и заверил, что сделает все, что в его силах. Посол Украины подчеркнул, что наша сторона очень рада тому факту, что Нетаньяху согласился помочь.

Справка: на фоне массового стягивания Россией войск к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, Владимир Зеленским обратился к Владимиру Путину и предложил главе Кремля встретится в любой точке украинского Донбасса, где идет война между Украиной и Россией.

В ответ на это Путин заявил, что готов встретится с Зеленским в Москве в любое время, а также предложил ему вести переговоры с главарями террористов в ОРДЛО. От имени Украины заявление Путина прокомментировал спикер украинской делегации в Минской ТКГ Алексей Арестович, который заявил, что наша страна никогда не будет вести переговоров с боевиками.

С апреля 2014 года Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОГПУ назвали нардепов, которые получили подозрение.

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