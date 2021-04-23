logo
Русский Українська

BTC/USD

47814.69

ETH/USD

2128.15

LTC/USD

221.88

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Израиль готов стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Израиль готов стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху готов стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов выступить в качестве посредника в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в интервью каналу "I24NEWS".

Израиль готов стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: EPA

По его словам, израильскому премьеру было сделано предложение выступить в качестве посредника в переговорах между Киевом и Москвой. Он отметил, что Нетаньяху находится в хороших отношениях, как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. 

Корнейчук заявил, что премьер-министр Израиля не дал отказа на предложение Украины и заверил, что сделает все, что в его силах. Посол Украины подчеркнул, что наша сторона очень рада тому факту, что Нетаньяху согласился помочь.

Справка: на фоне массового стягивания Россией войск к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, Владимир Зеленским обратился к Владимиру Путину и предложил главе Кремля встретится в любой точке украинского Донбасса, где идет война между Украиной и Россией.

В ответ на это Путин заявил, что готов встретится с Зеленским в Москве в любое время, а также предложил ему вести переговоры с главарями террористов в ОРДЛО. От имени Украины заявление Путина прокомментировал спикер украинской делегации в Минской ТКГ Алексей Арестович, который заявил, что наша страна никогда не будет вести переговоров с боевиками. 

С апреля 2014 года Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОГПУ назвали нардепов, которые получили подозрение.

Читайте также, может ли Украина расслабиться из-за отвода войск России. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3bYnqZTqnnI
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ