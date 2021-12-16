Стороны сверили часы: чего ждать от встречи Зеленского и Столтенберга

Президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе подробно обсудили направления взаимодействия Украины с Альянсом. Прозвучали определенные заявления касательно возможно открытой российской агрессии и требований РФ не расширять НАТО на Восток. Своей оценкой результатов встречи в интервью порталу "Комментарии" поделились наши эксперты.

Зеленский и Столтенберг. Фото: сайт президента Украины

По ситуации в Черном море может быть два варианта для снижения там напряженности и охлаждения пыла России

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко констатирует, что по результатам встречи президента Украины с генсеком НАТО прорыва не произошло.

"Столтенберг традиционно заявил, что Россия заплатит большую цену в случае открытой агрессии. Говорил о поддержке Украины и ее территориальной целостности. Тогда как можно и нужно делать гораздо больше. К примеру, важны поставки в Украину необходимого вооружения в достаточных объемах. Об этом речь не шла, к сожалению. По крайне мере, в открытых сообщениях этого нет, – отмечает Павел Жовниренко. – Также можно было бы организовать практическую вещь на постоянной основе. Уже в январе-феврале 2022 года, в период, когда некоторые эксперты прогнозируют вероятную эскалацию, провести многонациональные военные учения по защите периметра границ Украины от возможной агрессии. За исключением участка границы, где мы соседствуем со странами-членами НАТО".

Эксперт уверен, что страны НАТО могли бы более жестко ставить те или иные требования перед Россией, которая значительно уступает в экономическом и технологическом плане даже США – одному государству из Альянса, в который входит 30 стран. Но этого пока нет.

"Что касается ситуации в Черном море, которая также обговаривалась, может быть два варианта для снижения там напряженности и охлаждения пыла России, – считает Павел Жовниренко. – Это либо постоянное активное присутствие там кораблей НАТО. Есть проблемы со сроками – на постоянной основе они там находиться не могут в соответствии с договором Монтрё. Но возможна ротация. Причем под активным присутствием я подразумеваю не просто факт нахождения в черноморских водах кораблей Альянса, а действия, которые прошлым летом осуществил британский эсминец HMS Defender . А именно – проходить по украинским территориальным водам (с разрешения, естественно, Украины), которые Россия после аннексии Крыма считает своими. Defender сделал своеобразный первый шаг, его следует закреплять. Второй вариант – полная демилитаризация Черного и Азовского морей".

Напомним, что прибывший в июне 2021-го для участия в учениях "Sea Breeze-2021" британский эсминец HMS Defender, по пути из Одессы в грузинский Поти, следовал международным коридором, который проходит рядом с Севастополем и пересекает 12-мильную зону украинских территориальных вод (оккупированных сейчас Россией). Это вызывало панику и истерику у россиян, которые якобы даже стреляли по пути эсминца. Что, впрочем, не заставило его сменить курс.

Сейчас, после встреч руководства Украины с представителями ЕС и главой НАТО, четко стало видно, на что Запад готов, на что – нет

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян позитивно оценивает результаты встречи украинского президента с генсеком НАТО и рядом европейских партнеров в ходе саммита Восточное партнерство.

"Во-первых, стороны сверили часы. Во-вторых, проведен ряд важных встреч. Украина увидела, на что мы реально можем рассчитывать, на что – нет. Также мы получили возможность заявить собственную позицию и снять у партнеров иллюзию касательно возможных реакций нашей страны, – поясняет Олег Саакян. – Последствием военного обострения, устроенного Россией , и последующей цепочки дипломатических коммуникаций , стала потребность реагирования стран Запада на такие действия РФ. Согласование таких реакций и активная работа нашей дипломатии фактически могут привести к более реалистичному подходу. И украинского истеблишмента – к международной политике. И стран Запада – к вызовам, в том числе со стороны России".

Ситуация, по мнению эксперта, стала своеобразным стрессом, который должен разбудить всех.

"До этого Запад существовал больше в декларациях, которые часто расходились с действиями и готовностью действовать. А Украина жила в неких романтических ожиданиях, – отмечает Олег Саакян. – Сейчас, после встреч руководства Украины с представителями ЕС и главой НАТО, четко стало видно, на что Запад готов, на что – нет. Он подготовил определенные проекты и реакции, которых мы ранее и ожидать не могли. Да, это меньше, чем мы хотели. Но больше, чем Запад еще недавно мог себе позволить. Украина увидела, на что мы можем рассчитывать, на что не можем. Где тот периметр задач, которые мы можем выполнять с нашими партнерами, а где вызовы, которые нам придется решать сами. В общем зачете я доволен встречей именно в том ракурсе, что на смену розовым очкам есть шанс, что придет адекватный взгляд на ситуацию".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали об итогах саммита "Восточное партнерство".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!