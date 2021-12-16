Итоги саммита Восточное партнерство: чем он закончился для Украины

В Брюсселе состоялся саммит Восточное партнерство, в котором принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. В рамках саммита лидеры Грузии, Молдовы и Украины лоббировали разрешение начать переговоры о присоединении к Евросоюзу. А Словения стала очередной страной, которая поддержала намерение Украины вступить в ЕС. Еще Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым говорил о "Северном потоке-2" как инструменте, с помощью которого можно добиться от России каких-то сдвигов в исполнении "Минска". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги саммита.

Саммит Восточное партнерство. Фото: сайт Офиса президента

Плюсы встречи – поддержка Украины со стороны западных партнеров, а минусы – никаких конкретных решений по завершению войны на Донбассе

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько обращает внимание, что шестой саммит Восточного партнерства проходил на фоне роста напряжения в Европе из-за накопления российских войск на украинском направлении.

"Для Украины важны результаты встречи президента Зеленского с лидерами стран-участников Нормандского формата, а именно Германии (канцлер Олаф Шольц) и Франции (президент Эмманюэль Макрон). Такая встреча прошла. Но по ее последствиям сложно говорить о каком-либо прогрессе в вопросе завершения войны на Донбассе и возвращении украинских территорий. То есть, поддержка нашей целостности и суверенитета прозвучала, равно как и на предыдущем саммите Восточного партнерства и других подобных мероприятиях. Но каких-либо прорывных и приемлемых для всех сторон шагов для этого не предложено", – отмечает Владимир Манько.

Да, европейцы снова предупредили Россию, что она заплатит очень большую цену в случае новой агрессии против Украины. Но не будет ли это слишком поздно?

"На встрече так называемого Ассоциированного трио, состоящего из Украины, Молдовы и Грузии, было заключено совместное заявление, где говорится, что страны будут вместе двигаться к полной адаптации к стандартам ЕС во всех сферах. Президент Зеленский еще раз подчеркнул свою инициативу приобщить США к вопросу завершения войны на Донбассе в качестве ведущего игрока. Формат может быть как нормандский, так и другой. С Путиным Зеленский предлагает встретиться как в Нормандском формате, так и тет-а-тет, – перечисляет Владимир Манько важные моменты и заявления саммита. – Резюмируя: плюсы встречи – это поддержка Украины со стороны западных партнеров, а минусы – никаких конкретных решений, которые приближали бы завершение войны и возвращение территорий".

Сейчас главный вопрос – сможет ли Зеленский отстоять позиции Украины перед давлением коллективного Запада

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что саммит Восточного партнёрства не стал прорывом. Чего, по его мнению, и стоило ожидать.

"Страны-участницы подвели итоги реализации программы за минувшие 12 лет, а также наметили приоритетные направления для усиления взаимодействий между ЕС и странами, которые ставят себе целью присоединиться к Союзу. Речь идёт об Украине, Грузии и Молдове, которых так же объединяет наличие неурегулированных конфликтов с РФ. То есть, три страны продолжают выступать единым фронтом и консолидировать свои усилия по усилению политической и экономической интеграции с ЕС. Но кроме совместной декларации никаких практических результатов, увы, нет", – отмечает политолог.

Он акцентирует, что нас в первую очередь интересует увеличение квот на поставку украинской продукции на рынок ЕС в рамках Зоны свободной торговли. Ну и, безусловно, введение санкций на упреждение – или, как минимум, озвучивание тех, которые будут введены в случае новой агрессии РФ против Украины.

"Ни второго, ни тем более первого мы, к сожалению, не дождались, – констатирует Максим Яли. – Что также, в принципе, было ожидаемым. Прозвучали ритуальные заявления в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. И даже заявления некоторых топ-чиновников, что они считают Россию участницей конфликта на Донбассе, а не гарантом выполнения Минских соглашений. Только на практике и лидеры Франции и Германии как страны-участницы Нормандского формата продолжают требовать от Украины выполнение их политической части. Уверен, именно это и было главной темой переговоров Зеленского с Шольцем и Макроном. Так что сейчас главный вопрос – сможет ли Зеленский отстоять позиции Украины перед давлением коллективного Запада, включая и США".

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