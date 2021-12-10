На этой неделе состоялась череда важнейших для Украины переговоров. Во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. В центре обсуждения было урегулирование конфликта на Донбассе.

Череда важных для Украины переговоров и вероятные сценарии дальнейшего развития событий - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Вечером 9 декабря эту же тему Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, стороны обсудили возможные форматы по прекращению боевых действий на Донбассе.

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эту череду переговоров и вероятные сценарии дальнейшего развития событий.

Украина готова к любым сценариям, включая вторжение агрессора. А нынешние переговоры просто позволили нам выиграть время, которое следует потратить на укрепление обороноспособности

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко обращает внимание, что в процессе переговоров Зеленского с Байденом, стороны поднимали вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. А глава Офиса президента Андрей Ермак даже подтвердил информацию, что США готовы войти если не в Нормандский формат, то действовать параллельным треком.

Также Валерий Кравченко акцентирует, что ряд СМИ и экспертов разгоняли "зраду", что Украину будут принуждать принять условную автономию Донбасса.

"Сейчас, похоже, симулируется условная победа Путина в диалоге с Байденом, – отмечает эксперт. – Хоть на самом деле это не так. США готовят параллельные форматы, общаются с Бухарестской девяткой. Никто не готовит условный саммит по новой архитектуре безопасности в Европе, чего хотел бы Путин. С его точки зрения, это возможно после того, как демонтируется и разрушится старая система коллективной безопасности, то есть, НАТО. И Путин будет делать всё, чтобы НАТО и ЕС если не разрушились, то максимально ослабели, их ценности нивелированы. Для этого ему нужна некая активная фаза. Которую Путин и будет готовить. И не факт, что Украина – конечная цель в планах Кремля. Просто Украина в его списке стоит первой".

По мнению эксперта, пока всё выглядит как желание коллективного Запада, чтобы Путин почувствовал себя, условно говоря, довольным, победителем. И отступил. Чтобы не было эскалации на границе с Украиной. Такая себе маленькая симуляция победы РФ в переговорах.

"Думаю, что симуляция политической победы Путиным ничем хорошим для Запада не закончится. В либеральных демократиях сесть за стол переговоров и решить проблемы – это правило. А в диктатурах, тоталитарных режимах, как в РФ, правило – если увидел слабину, то бей. Закон улицы, – констатирует Валерий Кравченко. – И то, что Путин видит сейчас со стороны коллективного Запада слабину, точно не заставит его отойти на какие-то предыдущие позиции, провести некий форум, поговорить, решить, искать компромисс".

В Кремле, уверен эксперт, определили, что Украина будет полигоном для столкновения взглядов – условно американских и российских. Мы не хотим, конечно, таких сюжетов на нашей территории. Но готовимся ко всему.

"Провокации будут происходить постоянно, – прогнозирует Валерий Кравченко. – Буквально вчера, параллельно разговору Зеленского и Байдена, происходила провокации ФСБ РФ в Азовском море касательно украинского корабля "Донбасс". Россияне заявили, что судно направляется в сторону Керченского пролива. Позже и представители ООС, и министр обороны Украины Алексей Резников назвали это информационной атакой со стороны РФ".

Украина, продолжает эксперт, готова к любым сценариям, включая вторжение агрессора. А нынешние переговоры просто позволили нам выиграть время, которое следует потратить на укрепление обороноспособности.

"Ну и, как сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, ждем реакцию примерно через неделю. Тогда будет видно, отводит ли Россия войска, есть ли подвижки в ТКГ, были ли продуктивными переговоры. И как подействовали на Путина симуляция победы и усилия по активному сдерживанию РФ, которое проводили США и союзники", – резюмирует Валерий Кравченко.

Похоже на то, что уже есть определенный консенсус международных элит касательно урегулирования конфликта на Донбассе

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что разговор между Зеленским и Байденом был, похоже, жестким. И, скорее всего, шел в несколько ключах.

"США пытаются надавить на Украину в рамках своих договоренностей с РФ. Речь об автономизации ОРДЛО (особый статус со всеми вытекающими) и исполнении политической части Минских соглашений. Плюс, думаю, была доведена информация, что Украина в ближайшие лет 20 точно не будет в составе НАТО", – говорит эксперт.

Зеленский, по его мнению, пытался получить хоть что-то, включая финансовые возможности для Украины. В том числе как компенсацию за "Северный поток-2", за отказ от НАТО, за выполнение Минских соглашений.

"Разговор получился не совсем конструктивным, – уверен Михаил Чаплыга. – И участие украинского судна в ситуации в Керченском проливе как раз во время переговоров могло быть показательным и целенаправленным. Такой себе "привет" Вашингтону от Киева. Мол, мы можем сорвать все ваши с россиянами договоренности в любой момент такого рода провокацией. Байден просто диктовал условия. А Зеленский пытался, со своей стороны, давить на Байдена или даже шантажировать его".

По словам эксперта, похоже на то, что уже есть определенный консенсус международных элит касательно урегулирования конфликта на Донбассе.

"Суть его в том, что будет продвигаться Минский процесс в контексте реализации политической части. Автономизация ОРДЛО, местные выборы там до передачи Украине контроля за границей и так далее. Будет ли это возбуждать правые силы в Украине? Не думаю. Порошенко, который дирижирует процессом, во многом зависим от США. И если уж там приняли такое решение, всё будет идти в плановом порядке. Плюс – ссылка на то, что это решение именно США", – поясняет Михаил Чаплыга.

А потому, резюмирует он, это не внутриукраинская "зрада", а "консенсусное решение наших международных партнеров".

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