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Столтенберг рассказал, пойдет ли НАТО на компромисс с Россией по Украине

Столтенберг заявил, что что НАТО беспокоит позиция России по Украине

сегодня, 15:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Североатлантический альянс не готов рассматривать с Россией компромиссы по членству Украины. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Европейская правда".

Столтенберг рассказал, пойдет ли НАТО на компромисс с Россией по Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг отметил, что в НАТО не готовы рассматривать компромиссы по тому, чтобы отказать Украине в ее праве двигаться к членству в альянсе. 

Генсек НАТО подчеркнул, что партнерство с НАТО важно не только для Украины, но и для стран-членов НАТО, где высоко оценивают Украину, как надежного союзника. При этом Столтенберг объяснил, то сотрудничество Украины и НАТО, которое есть сегодня не представляет никакой угрозы для Москвы. В основном это сотрудничество касается оборонной сферы.

Йенс Столтенберг добавил, всем уже давно очевидно, кто занимает позицию агрессора. Это – Россия. Москва сегодня есть главным провокатором военных действий, она дестабилизирует ситуацию на востоке Украины, оккупировала часть украинской территории. И пока Россия не пересмотреть свое отношение к Украине – напряженная ситуация никуда не исчезнет.

Столтенберг также отметил, что НАТО беспокоит позиция России, которая наблюдается уже несколько лет подряд. Сначала было вторжение на территорию Грузии, затем была оккупация части территории Украины. Самое страшное, отметил генсек НАТО, это то, что Россия не прекращает стягивать войска к украинской границе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Столтенберг и Блинкен обсудили угрозу нападения России на Украину. Главная причина для беспокойства – стягивание войск к украинской границе.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/12/16/7131641/
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