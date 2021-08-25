Стоп, война: поможет ли Украине возобновление работы ТКГ по Донбассу

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Вечканова Елена
В среду, 25 августа, к
работе вновь, после почти месячного перерыва, приступают члены Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. "Комментарии" выясняли у экспертов,
какие шансы имеет Украина на любые подвижки в переговорном процессе.
Специалисты поясняли, кто и на какие уступки может пойти, а главное — когда.
ТКГ по Донбассу восстановит работу 25 августа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Аналитик Украинского независимого центра
политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про
мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко не считает, что восстановление формата
заседаний ТКГ онлайн или оффлайн приведет к каким-то существенным сдвигам в
переговорном процессе.
Аналитик прогнозирует, что российская сторона продолжит настаивать на прямых переговорах Украины с ОРДЛО, актуализировать формулу Штайнмайера, выражать свое негативное отношение к проекту закона о переходном периоде, которой разработан украинской стороной.
Политолог Андрей Окара считает, что Украину
продолжать склонять к имплементации формулы Штайнмайера, к принятию кластеров по
Донбассу "от Макрона". Всё это, уверен эксперт, Кремль совместно с германскими
и французскими политиками продавливает, несмотря на сопротивление украинской
стороны.
Эксперт предполагает, что в рамках ТКГ могут
быть прорывы, некое новое видение, лишь при одном из двух условий.
Андрей Окара резюмирует: в данный момент в Москве
не оставляют надежд, что Киев будет сломлен (в том числе при помощи совместных
усилий Кремля и западных политиков типа Меркель и Макрона) и согласиться на вариант
выполнения Минских соглашений в удобном для РФ варианте.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали,
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