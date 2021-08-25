Стоп, война: поможет ли Украине возобновление работы ТКГ по Донбассу

В среду, 25 августа, к работе вновь, после почти месячного перерыва, приступают члены Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. "Комментарии" выясняли у экспертов, какие шансы имеет Украина на любые подвижки в переговорном процессе. Специалисты поясняли, кто и на какие уступки может пойти, а главное — когда.



ТКГ по Донбассу восстановит работу 25 августа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Российская сторона продолжит настаивать на прямых переговорах Украины с ОРДЛО"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко не считает, что восстановление формата заседаний ТКГ онлайн или оффлайн приведет к каким-то существенным сдвигам в переговорном процессе.

"В частности, в политической части, ведь каких-либо предпосылок для этого не существует, — отмечает Юлия Тищенко. — Встречи в нормандском формате также не происходят. Вероятно, может произойти более оживленное обсуждение текущих вопросов в рамках гуманитарного трека, но это традиционный формат обсуждений".

Аналитик прогнозирует, что российская сторона продолжит настаивать на прямых переговорах Украины с ОРДЛО, актуализировать формулу Штайнмайера, выражать свое негативное отношение к проекту закона о переходном периоде, которой разработан украинской стороной.

"В любом случае, этот процесс идет, Украина не блокирует работу и заседание, на этом фоне продолжаются переговоры и дипломатические усилия по урегулированию ситуации, — акцентирует Юлия Тищенко. — В рамках этих встреч Украине следует говорить и о нарушениях со стороны РФ минских договоренностей, в частности — усиленной паспортизации, участии граждан, проживающих в ОРДЛО, в выборах в Государственную думу РФ".

"В Москве не оставляют надежд, что Киев будет сломлен"

Политолог Андрей Окара считает, что Украину продолжать склонять к имплементации формулы Штайнмайера, к принятию кластеров по Донбассу "от Макрона". Всё это, уверен эксперт, Кремль совместно с германскими и французскими политиками продавливает, несмотря на сопротивление украинской стороны.

"У Зеленского есть понимание, что идти на такие уступки (выборы до передачи контроля над границей, до подтверждения безопасностной составляющей) ни при каких обстоятельства нельзя. А потому "бодание" продолжается", — отмечает Андрей Окара.

Эксперт предполагает, что в рамках ТКГ могут быть прорывы, некое новое видение, лишь при одном из двух условий.

"Первое — если вдруг в Москве решат перестать "задалбывать" Украину политической частью Минских соглашений, пойдя на ряд уступок. Но этого, скорее всего, не случится. Вряд ли Кремль перестанет использовать т.н. "Л-ДНР" как фактор давления на Украину. Это сравнимо с ситуацией, когда волк, перекусив ягненку холку, вдруг воспылал принципами гуманизма и решил его отпустить, — поясняет политолог. — Второй вариант: если вдруг в Киеве примут решение пойти на исполнение Минских соглашений в российской трактовке. Что будет в том или ином виде означать присоединение Украины к ОРДЛО, а не наоборот. Если одна из подобных подвижек произойдет, можно говорить о каком-то новом содержании переговоров. В ином случае могут быть лишь новые лица, которые станут как-то по-новому продвигать старую тему".

Андрей Окара резюмирует: в данный момент в Москве не оставляют надежд, что Киев будет сломлен (в том числе при помощи совместных усилий Кремля и западных политиков типа Меркель и Макрона) и согласиться на вариант выполнения Минских соглашений в удобном для РФ варианте.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению члена ТКГ Сергея Гармаша, в августе на Донбассе участились обстрелы российских боевиков. Детали — в нашей публикации.

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