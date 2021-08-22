Правительственный законопроект о переходном периоде: действительно ли он нужен

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Ольга Чародий
Обнародован текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. Он уже вызвал неудовольствие Кремля. Специально для портала "Коментарии" эксперты оценили значимость этого законопроекта и рассказали, действительно ли он нужен.
Донбасс - фото из открытых источников
Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко считает, что
законопроект является попыткой заполнить пробелы национального законодательства
с целью урегулировать порядок возвращения временно оккупированных территорий
под юрисдикцию Украины.
Сам проект, по мнению Михаила Фоменко, не идеален. Его
положения уже вызывали вопросы в экспертном сообществе и у международных
организаций, например в части юридических определений, где попадается калька с
английского языка касательно определений из международного права. В существующем же
законодательстве эти определения используются в другом переводе. То же,
отмечает эксперт, касается структуры проекта, полномочий органов
государственной власти и т.д. Но все это ещё можно исправить на этапе
рассмотрения парламентом.
Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против
Украины Виктор Каспрук считает, что такой законопроект нужен.
Виктор Каспрук считает предсказуемым, что такие инициативы
вызывают истерику в РФ.
Напомним, в ответ на обращение Центризбиркома к Донецкой и Луганской ОГА/ОВЦА о возможности проведения 31 октября местных выборов в населенных пунктах, где они не состоялись 25 октября 2020 года, от администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности их проведения.
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