Правительственный законопроект о переходном периоде: действительно ли он нужен

Обнародован текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. Он уже вызвал неудовольствие Кремля. Специально для портала "Коментарии" эксперты оценили значимость этого законопроекта и рассказали, действительно ли он нужен.

Донбасс - фото из открытых источников

Юрист-аналитик ОО "Донбасс СОС" Михаил Фоменко считает, что законопроект является попыткой заполнить пробелы национального законодательства с целью урегулировать порядок возвращения временно оккупированных территорий под юрисдикцию Украины.

"Принятие такого законопроекта — обязательный шаг, который должен рано или поздно произойти. А вот насколько он будет жизнеспособен — сможет показать только время. Вопрос безо всякого преувеличения очень деликатный, – подчеркивает эксперт. – Формулировки тех или иных положений являются яркими маркерами того, каким правительство видит свою дальнейшую политику в отношении временно оккупированных территорий".

Сам проект, по мнению Михаила Фоменко, не идеален. Его положения уже вызывали вопросы в экспертном сообществе и у международных организаций, например в части юридических определений, где попадается калька с английского языка касательно определений из международного права. В существующем же законодательстве эти определения используются в другом переводе. То же, отмечает эксперт, касается структуры проекта, полномочий органов государственной власти и т.д. Но все это ещё можно исправить на этапе рассмотрения парламентом.

"Наверное, основная проблема в той сфере, которую хочет урегулировать правительство, заключается в том, что сегодня никто не знает, как будет происходить фактическое воссоединение территорий. Будет это мирный путь, силовой, либо их сочетание — вряд ли кто-либо может с уверенностью ответить. А значит, этот проект не будет последним и ситуация будет меняться под влиянием возникающих обстоятельств", – прогнозирует Михаил Фоменко

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что такой законопроект нужен.

"Если мы хотим деоккупировать Донбасс и Крым, нужно думать об этом до того, как это может произойти. Поэтому решение о таком законопроекте – правильное. Вопрос в том, насколько это может быть действенным, учитывая реальную ситуацию на Донбассе, – отмечает эксперт. – И всё же, поскольку военным путем освободить свои территории Украина пока не может, подготовить инструменты и площадку для такого освобождения – правильный шаг. Следует быть готовым к тому, что после освобождения ОРДЛО Украина может быстро развернуть туда свои административные структуры, установить силовой и полицейский контроль над деоккупированным территориями и сделать всё для их быстрой реинтеграции".

Виктор Каспрук считает предсказуемым, что такие инициативы вызывают истерику в РФ.

"Ту же "Крымскую платформу" там восприняли как личную обиду. Но на это не стоит обращать внимания. Ни Путин, ни его окружение не считают Украину независимым государством. И любые заявления Кремля должны нами восприниматься в стиле "собака лает, караван идет". Иного выхода у нас нет", – резюмирует эксперт.

Напомним, в ответ на обращение Центризбиркома к Донецкой и Луганской ОГА/ОВЦА о возможности проведения 31 октября местных выборов в населенных пунктах, где они не состоялись 25 октября 2020 года, от администраций поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности их проведения.

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