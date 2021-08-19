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Зеленский рассказал, как относится к Владимиру Путину

По мнению президента, глава Кремля весьма нерациональный и очень эмоциональный человек

19 августа 2021, 15:28
Автор:

Вечканова Елена

Отношение политиков к своим зарубежным коллегам всегда вызывало много интереса у обычных обывателей. Война, которая длится восьмой год на востоке Украины, еще больше подогревает это любопытство, особенно когда речь заходит об украинско-российских отношениях.

Зеленский рассказал, как относится к Владимиру Путину

Зеленский рассказал об отношении к Путину. Коллаж: "Прямий"

Во время интервью для сразу нескольких изданий (в том числе зарубежных) украинский президент рассказал, как оценивает особу главы Российской Федерации Владимира Путина, сообщает "НВ".

По словам Владимира Зеленского, президент России является весьма нерациональным человеком. Когда же речь заходит об Украине, у Путина и вовсе начинают зашкаливать эмоции, считает Зеленский.

Подобное поведение, по мнению политика, недопустимо, ведь с президентской должностью приходит огромная ответственность. И позволять себе настолько много эмоций, утверждает Владимир Зеленский, абсолютно неправильно.

"Я считаю, что он [Путин — ред.] слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к неотвратимым результатам", — заявил Зеленский в общении с журналистами.

При этом глава украинского государства убежден, что бурные эмоции Владимир Путин проявляет по отношению к очень многим государствам. Вероятно, таким образом президент намекает на натянутые отношения Америки и РФ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что многие украинцы с нетерпением ожидают переговоров между американским и украинским президентом, которые запланированы на конец августа. По информации главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, дату встречи пришлось немного сдвинуть — из-за ранее незапланированных изменений в формате мероприятия. Когда же Владимир Зеленский проведет официальную встречу с Байденом, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как — позитивно или негативно — украинцы оценивают вероятный поход Зеленского на второй президентский срок.


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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/putin-neracionalna-i-duzhe-emociyna-lyudina-zelenskiy-novini-ukrajini-50178387.html
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