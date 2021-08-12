Война на Донбассе: что могло стать причиной обострения конфликта — ТКГ

За несколько последних дней на востоке Украины участились обстрелы российских боевиков. По словам представителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергея Гармаша, причиной такого поведения может стать приближающиеся встречи президента Владимира Зеленского с несколькими политическими лидерами других стран, сообщает УНН.



В ТКГ рассказали, что стало причиной эскалации войны на Донбассе. Фото из открытых источников

В целом Гармаш говорит о вероятных шести причинах, которые способны повлиять на обострение военной ситуации на Донбассе. Основным из них член ТКГ считает геополитику, точнее взаимодействие украинской власти с международными партнерами.

Как известно, перед Днем Независимости Украины Зеленский должен встретиться в Киеве с немецким канцлером Ангелой Меркель. В конце августа же украинского президента ожидает деловая поездка в Вашингтон и переговоры с Джозефом Байденом. Любые взаимодействия с представителями других стран Кремль может расценивать как личную угрозу, говорит Сергей Гармаш.

"Та же Захарова, спикер российского МИД, утверждала, что если продолжится "милитаризация" Украины (они это так называют) и сближение Украины с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе", — отметил представитель украинской делегации.

По мнению Гармаша, Донбасс для России сейчас является одним из самых основных аргументов в плане шантажа украинского государства.

Нельзя не отметить и другой фактор — касаемо внутренней ситуации в России, считает член ТКГ. Гармаш напомнил, что уже осенью россияне будут голосовать на выборах в Госдуму, и на этом фоне Кремль использует любые темы, которые могут "объединить электорат".

Вероятным вариантом, который приводит к эскалации конфликта, Сергей Гармаш также называет желание боевиков запугать мирных жителей Донбасса. Таким образом представители ОРДЛО могут попробовать очистить для себя дополнительную территорию, чтобы продвинуться вперед.

Трехсторонняя контактная группа пока не планирует внеочередных заседаний, несмотря на участившиеся обстрелы и регулярные сообщения о ранениях и гибели украинских защитников. Однако вопрос обострения военной ситуации, считает Сергей Гармаш, обязательно поднимется при диалоге, который должен состояться 26 августа.

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