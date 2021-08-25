ТКГ по Донбассу возобновляет заседание: когда и что будут обсуждать

Небольшой перерыв в работе Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса окончен. Как сообщает пресс-служба отечественной делегации, уже в среду, 25 августа, дипломаты на уровне тематических подгрупп возобновят свои онлайн-встречи.



Члены ТКГ собираются начать работу уже с 25 августа. Фото из открытых источников

На этом попытки оживить "минский процесс" не останавливаются. На четверг, 26 августа, запланировано проведение официальной онлайн-встречи глав делегаций.

В перечне вопросов, которые должны рассмотреть члены ТКГ, находится несколько весьма важных тем для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Среди прочего — это возможность обновить план разминирования населенных пунктов, неподалеку которых проходили (проходят) боевые действия.

Также дипломаты надеются, что удадутся переговоры, касающиеся прекращения обстрелов со стороны боевиков ОРДЛО.

Отдельным пунктом также является гуманитарное направление работы ТКГ. Здесь планируют обсудить работу старых и вероятное открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда, а также пребывание представителей международных наблюдателей на оккупированных территориях. Остро стоит и вопрос о вероятном возобновлении обмена военнопленными.

К каким результатам приведет возобновление заседаний ТКГ, покажут уже ближайшие два дня.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, считает ли бывший глава отечественной делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма, что глава Кремля Путин заслуженно считается многими политиками убийцей. Какое мнение высказал Кучма, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему, по мнению члена ТКГ Сергея Гармаша, в августе на Донбассе участились обстрелы российских боевиков. Детали — в нашей публикации.

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