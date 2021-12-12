США включаются в «донбасский кейс»: почему Зеленского могут поставить перед фактом

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Затем она отправится на консультации с союзниками и партнерами в Брюссель. Уже анонсировано, что речь будет идти о попытке урегулирования конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке Нормандского формата. Характерно, что визит происходит вскоре после беседы президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, а позже – и с украинским президентом Владимиром Зеленским. Чего Украине ожидать от вояжа Карен Донфрид? О каком прогрессе в процессе "донбасского кейса" может идти речь? Своим мнением на этот счет в интервью порталу "Комментарии" поделились наши эксперты.

Донецк. Фото из открытых источников

Киев будут склонять к выполнению политической части Минских соглашений

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев предполагает, что вояж Карен Донфрид связан с продвижением договоренностей, которые были достигнуты в ходе видеоконференции Путина и Байдена.

"Думаю, Киев будут склонять к выполнению политической части Минских соглашений. Части, которую в нынешней редакции Киев не хочет и не может выполнить, – отмечает эксперт. – Будет повторяться ситуация 2015-2016 гг, когда Запад пытался тогдашнего президента Порошенко склонить к выполнению "Минска". Из этого мало что вышло тогда. Вряд ли что-то выйдет и сейчас. Особого оптимизма в выполнении политической части "Минска" (а речь идет, прежде всего, о ней) у меня нет".

Но даже, если из этих усилий получится обмен пленных, очередное соглашение о прекращении огня – это уже хорошо, считает Андрей Золотарев.

Он поясняет:

"Предыдущее прекращение огня, действовавшее с конца июля 2020-го примерно до зимы, было позитивно воспринято обществом, пошло в плюс Зеленскому. Так что, если и сейчас будет даже частичный прогресс, деэскалация ситуации, президенту и всей Украине это точно – в пользу. Но большего не получится по простой причине – подвижки в политической части Минских соглашений (особый статус, амнистия, выборы в ОРДЛО) вызовет острейший политический кризис в Украине, который Зеленскому и всем нам абсолютно ни к чему".

Но очевидно, подчеркивает политолог, что давление на Киев резко возрастает. Это видно даже по сдержанным постам Зеленского в Твитеттере, по его интервью "плюсам".

"Украинский президент прекрасно понимает, с чем ему придется столько в ближайшее время. И визит Карен Донфрид – такая себе первая ласточка давления со стороны Вашингтона, – поясняет Андрей Золотарев. – При этом не следует забывать, что в первую очередь должны выполняться безопасностные моменты. И есть вероятность, что удастся добиться, в том числе от России, каких-то шажков в этом направлении… В чём заключался размен и был ли он – мы не знаем. Можем только догадываться. Но Байден явно выходил на встречу с Путиным с определенными уступками. То же отсутствие санкций по "Северному потоку-2". Так что и Путину придется подыгрывать Байдену".

Украинским властям возврат в правовое поле страны нескольких миллионов нелояльных избирателей совершенно не нужен

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев рассуждает так:

"С Минскими соглашениями, в сущности, ситуация обстоит довольно просто: Киев ни при каких условиях не желает выполнять их политическую часть, а Москва ни при каких условиях не согласится её переписать. Этим и обусловлен тупик в процессе мирного урегулирования. Сейчас многие комментаторы полагают, что "США могут заставить Киев выполнять Минские соглашения". Но я в этом сильно сомневаюсь. На то есть несколько причин".

Во-первых, отмечает эксперт, США элементарно пытаются "заговорить России зубы" по принципу "Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов". В данном случае — вести переговоры и обсуждать (но ничего не обещать и не выполнять) важные для Москвы моменты до тех пор, пока не будет выстроена инфраструктура противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском Регионе.

Во-вторых, продолжает Даниил Богатырев, Украина – это дешевый и эффективный инструмент сковывания сил и ресурсов РФ. А при необходимости – генерирования военного обострения у её границ и новых санкций.

"Тот, кто думает, что, имея полный геополитический контроль над этой территорией, Вашингтон захочет с бухты-барахты поделиться им с Москвой — полный идиот", – уверен эксперт.

В-третьих, даже если допустить фантастический сценарий, при котором США реально задались бы целью надавить на Киев и заставить украинскую власть выполнять Минские соглашения, эти потуги утонули бы в практически безграничных возможностях саботажа такого указания со стороны украинских властей, считает Даниил Богатырев.

"Саботажа молчаливого, когда на словах со всем соглашаются, а на деле — ничего не предпринимают, – поясняет он. – Или саботажа деятельного, когда со всем соглашаются, но организовывают на улицах акции националистов против "капитуляции", а затем оправдываются в духе "Ну, не смогла я...". При этом, важно понимать, что украинским властям возврат в правовое поле страны нескольких миллионов нелояльных избирателей, 600 тысяч из которых уже имеют российское гражданство, совершенно не нужен. Не нужны им и проблемы с восстановлением разрушенных войной территорий. А вот постоянный повод для закручивания гаек, в виде вялотекущей войны — очень нужен".

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