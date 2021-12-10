Разговор между Зеленским и Байденом состоялся: что ждет Украину дальше

Президент Украины Владимир Зеленский провел вечером 9 декабря, анонсированный ранее телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Напомним, что до этого, 7 декабря, Байден переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. О чём говорят итоги переговоров украинского и американского президентов? Что могло остаться за кулисами? Как события вокруг "украинского кейса" могут развиваться дальше? В этих важных для Украины вопросах в интервью порталу "Комментарии" помогли разобраться наши эксперты.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: 24 канал

На Банковой не сообщили о второй части разговора между Байденом и Зеленским

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов акцентирует, что в дипломатии очень важны детали.

"Поэтому тот факт, что Владимира Зеленского сначала поставили в самый конец очереди, а потом еще и начали разговор с часовым опозданием, достаточно ярко иллюстрирует отношение Вашингтона непосредственно к Зеленскому. К счастью, это отношение не распространяется на саму Украину, – отмечает эксперт. – США подтвердили свою поддержку, в том числе и отказ выполнить требование РФ про гарантии невступления Украины в НАТО . Об этом сообщили представители Офиса президента. Однако вряд ли они сообщили о другой части разговора, которая, несомненно, имела место".

И эта самая вторая часть, по мнению Александра Леонова, была посвящена борьбе с коррупцией.

"Этому предшествовали демонстративные заявления Вашингтона о необходимости выполнить обещание, данное Зеленским во время визита в США, и избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Уже открытым текстом называется имя Игоря Коломойского, за которого никак не возьмется украинское правосудие. И тот факт, что в этот же день, накануне разговора, были наложены санкции на экс-заместителя Администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова , вернувшегося в Украину при президентстве Зеленского, является сигналом для Банковой. Эти санкции интересны еще и с той точки зрения, что в Офисе президента работает Олег Татаров, который неоднократно открыто называл себя "человеком Портнова". И который, благодаря главе ОП Ермаку и президенту Зеленскому сумел избежать наказания за коррупцию", – подчеркивает Александр Леонов.

Он также обращает внимание, что пока мы ознакомлены с версией переговоров со стороны ОП. И считает, что будет интересно сравнить ее с версией переговоров администрации Байдена.

Украина и в дальнейшем остается в фарватере интересов американской внешней политики

По мнению кандидата политических наук, политического эксперта Дмитрия Гаврилюка, между Зеленским и Байденом произошел обмена позициями по "украинскому вопросу", а также определение своих "красных линий" в этом контексте и измерении евроатлантической безопасности.

"Важный результат тот, что, несмотря на внутренние и ковидные вызовы, с которыми имеют дело США, Украина и в дальнейшем остается в фарватере интересов американской внешней политики. А вопрос поддержки суверенитета украинского государства не является разменной монетой в межгосударственных отношениях США и путинской России", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что за кулисами могли остаться детали реакции Байдена по требованию Путина о гарантиях не расширения НАТО на восток, не размещения там систем ПВО.

"Хотя, по-моему, это очень не логичное требование товарища ВВП. В том же оккупированном им Крыму уже немало ракетных установок установлено, – напоминает Дмитрий Гаврилюк. – А под прикрытием учений россияне постоянно наращивают огневую мощь вдоль российско-украинской границы".

За кулисами, по мнению эксперта, могла остаться и дискуссия о действиях США по судьбе "Северного потока-2", крайне вредоносного для Украины, да и для ЕС, учитывая, что Кремль уже использует проект как геополитическое оружие.

"Бесспорно, американцы могли продолжить шантажировать Россию ценой вопроса о перспективах работы СП-2 взамен на деэскалацию военной истерии, которую Россия начала в формате военных учений и продолжает с 2014 года – в формате военно-финансовой поддержки террористов в Донецке и Луганске", – считает эксперт.

За кулисами могли остаться, по его мнению, также масштабы реальной поддержки США украинскому государству в случае, если Путину захочется в очередной раз разыграть драматическую сценку под названием "русских массово унижают на Украине".

"Что касается перспектив "украинского вопроса" в будущем. Очевидно, что у россиян есть перспектива продавить вопросы своего газового потока взамен на уход от украинской границы и предотвращение в будущем подобных эскалаций. Считаю, что США будут больше говорить о перспективах Нормандского формата и ликвидности Минского формата, особенно в свете санкционной политики США и ЕС в отношении белорусского диктатора, – говорит Дмитрий Гаврилюк. – В дальнейшем я думаю, что США будут еще больше наращивать военную поддержку украинцев, очевидно, будут больше проводить и совместных военных учений. Не исключаю, что и около АРК, и в Азовском море. Но то, что США не оставят украинское государство один на один с российским социапатом – это очевидно".

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