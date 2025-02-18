Рэкет или свидание вслепую: какие 50% ресурсов стали камнем преткновения для Украины и США

Из утечек в прессу известно, что США потребовали от Украины отдавать 50% доходов от добычи полезных ископаемых. Однако важно прояснить, о какой добыче идет речь — уже существующей или по будущим лицензиям. Это принципиально важно для понимания справедливости соглашения, которое продавливал президент США Дональд Трамп усилиями своей команды. Об этом 18 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на бывшую заместительницу министра иностранных дел Украины, экс-советницу министра энергетики Украины Лану Зеркаль.

Трамп выставил Украине условия, как рэкетир. Коллаж: Комментарии

"Так о каких 50% шла речь в предложенном министром финансов США Скоттом Бессентом тексте соглашения? Если речь о 50% от существующих лицензий на добычу, то это действительно похоже на рэкет. Надеюсь, что это не так. Поскольку понимаю, что речь может идти только о 50% доходов от новых лицензий на добычу", — полагает Зеркаль.

Эксперт пишет, что и в случае с 50% доходов от новых лицензий на добычу это соглашение — лотерея, но уже для обеих сторон — если не знать и гадать, что именно записано (или не записано) в соглашении.

"Зто — приглашение сходить на свидание вслепую или уравнение с двумя неизвестными. Потому что из того, что есть в прессе, непонятно, сколько они (США) готовы инвестировать в Фонд, о котором говорится в документе. А мы не можем точно сказать, где и сколько у нас запасов тех полезных ископаемых, которые интересуют США", — поясняет Зеркаль.

Она добавляет, что если предложение Трампа касается еще не разведанных ресурсов, это означает, что перед тем, как начать добычу, необходимо осуществить очень дорогостоящие работы по исследованию залежей, чтобы понять, в частности, есть ли экономическая целесообразность их добычи. Это может длиться от 5 до 20 лет и не гарантирует положительного результата. На примере корпоративной стратегии Нафтогаза образца 2021 года Зеркаль указала, что для финансирования программ разработки, сейсмической разведки и добычи из новых месторождений газа необходимо было бы вложить 20 миллиардов долларов в течение 10 лет.

"У Украины действительно есть значительный потенциал и в нефти, и в газе, и в критических материалах и минеральных ресурсах, но разведка и анализ этих запасов не проводились. И мы только теоретически знаем, что они есть, а сколько стоит разведка и будет ли экономическая целесообразность в добыче, никто точно не знает", — подчеркнула эксперт.

По мнению Зеркаль, предложение американской стороны было не экономической сделкой, а политической договоренностью. Экономическим оно могло бы стать, если бы США четко определили свои финансовые обязательства по наполнению Фонда и готовность инвестировать именно в разведку потенциальных пока месторождений.

"Комментарии" писали, что в Мюнхене американцы во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом фактически поставили ультиматум Зеленскому. Вашингтон, в нарушение международных правил, хотел передачи по договору украинских недр, без учета предложений Киева к разработанному Америкой документу. От Зеленского в тоне, граничащем с хамством, требовали подписать не устраивавший Украину документ "немедленно". Украине заявили, что иначе встреча с американской делегацией (тем же Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио) не состоится.

Как писали "Комментарии", 12 февраля во время визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент представил проект соглашения об экономическом партнерстве. В документе шла речь об украинских природных ресурсах. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что такое соглашение страны могут подписать во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля (слухи, что президент отказался подписывать документ, появились сразу после встречи с Бессентом).

Зеленский 17 февраля подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что американский документ не содержал никаких конкретных гарантий для Украины и обязательств со стороны США, поэтому не устроил его. Но в принципе, добавил президент, Украина заинтересована в инвестициях из Штатов.

"Комментарии" сообщали, что украинский инвестбанкир Сергей Фурса разобрал положения проекта документа, который США навязывали Украине, и пояснил, что с ним не так. Издание The Daily Telegraph позднее добавило, что условия, прописанные в соглашении хуже, чем были установлены для Германии и Японии после их поражения во Второй мировой войне. Подписание такого документа на условиях Трампа означает практически колонизацию Украины. В частности, документ предусматривал контроль Вашингтона над всеми минеральными ресурсами, включая нефть и газ, портами и "другой инфраструктурой". Трамп требовал, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам".