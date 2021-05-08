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Путин оставил Зеленского без поздравлений на День победы

Но поздравил украинский народ с девятого мая

сегодня, 16:00
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 8 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин разослал поздравительные послания лидерам постсоветских стран, народы которых принимали участие во Второй мировой войне. Поздравления получили все, кроме руководителей Украины и Грузии. Об этом говорится на официальном сайте президента РФ.

Путин оставил Зеленского без поздравлений на День победы

Владир Путин - фото из открытых источников

В частности путинские поздравления получили гаранты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, и не признанной в Украине Южной Осетии.

"Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами", — отмечается в сообщении.

Хотя Владимир Зеленский официально не получил поздравлений от Путина, но тот не забыл передать привет народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины победы во Второй мировой.

Напомним, что последние дни продолжается активное обсуждение встречи президентов Украины и России. По последней информации Путин все же готов встретиться с Зеленским, но ждет от него официального предложения.

28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Ватикане. Но в Кремле не уверены, захочет ли Путин покидать Россию и ехать за границу для переговоров с Зеленским.

Ранее "Комментарии" рассказывали читателям о том, как и в каком формате могут встретиться президенты Украины и России в 2021 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/65541
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