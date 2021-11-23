Путин и Байден поговорят об Украине без Украины: к чему готовиться Киеву после этих переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во время нового контакта (время и формат пока обсуждаются) президенты США и России затронут тему Украины. На что нам надеяться и чего опасаться? Есть ли вариант, что Москва через Вашингтон попытается принудить Киев к миру на Донбассе на своих условиях? Что можно сделать, чтобы Украина не была разменной монетой в геополитических играх? Разбирались в непростых вопросах во время интервью изданию "Комментарии" вместе с нашими экспертами.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: ЕРА

Скоро наступит 16 декабря – дата, когда Байден может захотеть спросить у Путина о том, как тот выполнил свое "домашнее задание"

Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина обращает внимание, что информация о подготовке встречи президентов США и РФ исходит пока только от российской стороны. Причем это целая серия сообщений в течение уже, наверное, более двух недель. Тогда как американская сторона не подтверждает такой активной подготовки.

Эксперт также напоминает контекст, в котором всё происходит.

"Скоро наступит 16 декабря – дата, когда Байден может захотеть спросить у Путина о том, как тот выполнил свое "домашнее задание" после их встречи в Женеве, которая состоялась 16 июня этого года . Байден тогда на пресс-конференции подчеркнул, что ему нужно понять, можно и с РФ ввести какой-то стратегический диалог, относиться к ней с доверием, чего стоят документы, которые подписывает Кремль. И он дал Путину время от полугода до года. Перечислив ряд индикаторов, по которым будет оцениваться российская готовность к сотрудничеству. И вот подходит к концу полугодие. Не знаем, решит ли Байден продлить "испытательный срок" или уже сделает какие-то выводы", – отмечает Елена Галкина.

По ее словам, есть еще один пазл, важный для понимания общей картины. А именно – что переговоры в нормандском формате зашли в очередной тупик. И достаточно давно.

"Позиция РФ четко отображена в недавно обнародованной (беспрецедентно, с нарушением дипломатического протокола) дипломатической переписке между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его французским и немецким коллегами. Там видно то, что мы знали по разным утечкам и ранее. Позиция российской власти следующая. Есть Украина, которая готова идти по пути мирной деоккупации и реинтеграции ОРДЛО. Есть Германия и Франция, которые хотят того же. И есть Россия, которая фактически этого не хочет, потому что отвергает варианты, предлагаемые немецкой и французской стороной. И настаивает лишь на тех вариантах документов, где отображено то, что, по мнению Украины, Франции и Германии, не соответствует действительно. А именно: чтобы Россия не упоминалась как сторона конфликта, а лишь как посредник. Логично, что три другие стороны нормандского формата не хотят фиксировать в итоговых документах то, что они считают неправдой. Потому дальше дело не идет… И судьба нормандского формата на данный момент непонятна", – поясняет аналитик.

Между тем, приближается срок, когда украинский парламент в очередной раз должен продлить т.н. закон "об особом статусе". Возникает вопрос, а зачем его продлевать? В итоге перспектив мирного урегулирования конфликта – не видно.

"Понятно, что уходящий канцлер Германии Ангела Меркель уже не сможет принять участия в переговорах, поставив какую-то победную дипломатическую точку в своей длинной истории руководства ФРГ. Что будет дальше? У Путина есть интересный вариант, о котором я говорила еще весной, когда была предыдущая концентрация российских войск у украинских границ . Есть такая закономерность, что Кремль совершает такие действия (использование войск как рычага давления, обострение ситуации на линии разграничения) с целью добиться чего-то необходимого себе путем шантажа. Цель – деморализовать руководство Украины, заставить его испугаться и принять решения, выгодные для РФ", – поясняет аналитик.

Она добавляет, похоже, Кремль не оставляет попытки заставить Украину отказаться от ОРДЛО. Сказать: ну, тут ничего не будет, Россия не отступиться, альтернативой отказа от этих территорий является их впихивание в Украину на условиях Кремля в качестве раковой опухоли. Мы уже не раз слышали подобные тезисы. В итоге Минские соглашения рушатся, санкции можно снимать, а Путин получает возможность включить ОРДЛО в состав РФ под лозунгом "воссоединения разделенного русского народа". По тезисам идеологии "русского мира". И под избирательную кампанию 2024 года – как историю успеха.

По мнению Елены Галкиной, именно такова логика поведения Путина. Под эту мотивацию много информационного шума сейчас идет. Как было и весной. Тезисы одни и те же. Москва якобы уже обо всём договорилась с Вашингтоном, они всё поделили, Украина отходит в орбиту российского влияния. Вашингтон якобы на что-то (на что – совершенно непонятно) разменял Украину.

"При Трампе говорили, что разменял на Сирию, Ливию или Венесуэлу. Сейчас говорят, что разменял на сотрудничество с Москвой в области кибербезопасности, климатических изменений и так далее… Но, естественно, даже при Трампе не стоял вопрос о том, что Москва через Вашингтон будет принуждать Киев к разрешению конфликта на российских условиях. Эта "зрада" разгоняется из Кремля, по моему глубокому убеждению. И некоторые попадаются, несут эти тезисы дальше. На самом деле, всё выглядит как попытка Кремля представить то, чего нет на самом деле. Вбить клин недоверия между США и Украиной", – отмечает эксперт.

Елена Галкина уверена, что у украинского руководства нет поводов сомневаться в поддержке со стороны США. И думать, что Байден говорит одно (поддержка суверенитета Украины, неприятие российской агрессии), а делает другое.

"Украина не являлась и не является для США разменной монетой. Кремль хотел бы создать соответствующую информационную среду. Надеясь, что Байден будет рассматривать это как один из вариантов. Но нет оснований думать, что американское руководство попадется на такие элементарные трюки, – говорит эксперт. – Напомню, что именно Байден решил встретиться с Путиным в первый раз, назначив дату и место встречи. И в этот раз, я полагаю, будет точно так же. Москва пытается как-то приблизить эту встречу, сформировать повестку и сделать так, чтобы она состоялась в удобном для российского руководства контексте, в удобное время ( Украина напугана российскими войсками , Европа – мигрантами, которых как оружие использует белорусский диктатор ). В такой психологической атмосфере удобной для Кремля там надеются заставить США принимать решения, выгодные РФ. Но, как мне представляется, Байден так не поступит".

Еще в июне, напоминает Елена Галкина, Байден четко сказал: США не позволят РФ завоевать Украину. И потом в той или иной мере этот тезис повторял и он, и представители его администрации.

"Если Украина решила, что ее курс – западная цивилизация, демократические ценности, ЕС и НАТО, то нужно учиться доверять своим партнерам, – считает эксперт. – А свои действия и выводы основывать на научном знании, фактах, грамотной аналитике. И вести себя не как ребенок в песочнице, который пытается с помощью слез повлиять на соседского мальчишку, а как взрослый политический игрок со своими интересами и системой ценностей, которые у Украины и США, думаю, одинаковы – основаны на правах человека, а не на чём-то другом".

США делают заявления о скоплении войск у украинской границы для создания информационного повода и дальнейшего давления на Россию и Европу в вопросе запуска "Северного потока-2"

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко призывает быть честными и констатировать, что "Минск" не спешит выполнять ни Россия, ни Украина.

"Россия – по причине того, что не считает себя стороной конфликта и выступает за прямые переговоры между представителями от Украины и ОРДЛО, которых официальны Киев субъектами переговоров не считает. Одновременно с этим РФ постепенно интегрирует местное население в российское пространство, проводя паспортизацию и допуская товары из ОРДЛО на внутренний рынок, в том числе и для участия в госзакупках , что уменьшает необходимость экономической реинтеграции неподконтрольной части Донбасса в Украину (8 пункт "Минска-2"). Украинская сторона не спешит выполнять договоренности, поскольку не согласна вносить в Конституцию пункт об особом статусе ОРДЛО (его планировали заменить статусом свободной экономической зоны), а также не собирается проводить там местные выборы до передачи контроля над границей с РФ (до выборов предлагают ввести переходной период). Под большим вопросом также принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте", – поясняет Ева Антоненко.

То есть, продолжает эксперт, обе стороны в определенной мере отходят от "Минска", однако официально продолжают заявлять, что "минские договоренности" безальтернативны". При этом сам вопрос ситуации в ОРДЛО давно стал поводом для политического давления и торгов не только между Украиной и РФ, но и на уровне отношений "Запад – РФ", а дипломатия в "нормандском формате" зашла в тупик.

"Тема Украины будет затронута на возможной встрече президентов США и России с целью очередных торгов", – считает Ева Антоненко.

Эксперт добавляет, в последнее время именно со стороны США приходит информация о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, хотя оказалось, что сами войска находятся почти в трехстах километрах от границы. С высокой вероятностью, США делают такие заявления для создания информационного повода для давления на Россию и Европу в вопросе запуска "Северного потока-2". Аналогичным, но не столь мощным поводом для давления стал также вопрос мигрантского кризиса в Беларуси, в создании которого обвиняли Россию.

"Вспыхнул, но быстро успокоился армяно-азербайджанский конфликт, в рамках которого Армения как союзник по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) направила РФ официальную просьбу о помощи. В случае обострения ситуации по одному или нескольким направлениям, касающимся РФ, страны Запада могут инициировать введение санкций или против газопровода, или против России, что в любом случае повлияет на сроки его запуска", – отмечает Ева Антоненко.

Кроме этого, если лидера "зеленых" Анналену Бербок назначат на должность главы МИД Германии, официальная Украина получит в ее лице союзника, который выступал против запуска "СП-2" и за предоставление Украине оборонительных вооружений, что усилит позицию США в вопросе, подчеркивает эксперт.

"Учитывая всё это, ни о каком принуждении Киева к миру на чьих-либо условиях речь сейчас не идет", – резюмирует Ева Антоненко.

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