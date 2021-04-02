Угроза полномасштабного вторжения в Украину: что задумала Россия

Информационное пространство перенасыщено информацией о возможном открытом российском вторжении в Украину. "Комментарии" вместе с экспертами выясняли, действительно ли есть такая вероятность, откуда может быть нанесен удар и готовы ли к этому Украина и наши западные союзники.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Что-то наверняка затевается, происходит передвижение войск"

Ветеран войны на Донбассе, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко приводит такую аналогию: "Когда подразделение выполняет боевую задачу, для того, чтобы скрыть свои действия от противника, используется такой метод как задымление. В ход идут специальные дымы, которые усложняют обзор. Противник видит, что что-то происходит. Но что именно, как и куда перемещаются войска, от него скрыто. Сейчас РФ использует такой же метод. Мы видим дым, но в информационном пространстве".

По словам эксперта, активное насыщение информационного пространства разной – нередко противоречивой, взаимоисключающей — информацией является именно такой формой задымления.

"В каждом штабе есть структура, отвечающая за безопасность операции. Ее задача сделать всё, чтобы противник не понял, что происходит на самом деле. Сделал ложные выводы или не узнал о готовящейся операции. Именно это происходит сейчас. Что-то наверняка затевается, происходит передвижение войск. Но является ли это предвестником активизации боевых действий или полномасштабного вторжения, сказать наверняка нельзя. Подобное уже было не раз. Это вполне может быть формой психологического давления на руководство нашей страны, общество в целом — для принятия решений, которые противоречат национальным интересам Украины", — поясняет Юрий Кочевенко.

В то же время, по его мнению, нельзя исключать, что зажатая сейчас в тиски международного давления и внутренних проблем Россия не попробует провести какую-то "маленькую победоносную войну" для отвлечения внимания в первую очередь собственного населения.

"В пользу этого говорит и тот факт, что россияне не первую неделю проводят активные информационные операции по обвинению Украины в якобы готовящемся наступлении на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Эта пропаганда идет по телевидению, радио, социальным сетям. Обычно Россия обвиняет своих противников в том, что она намеревается делать сама", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, совокупность этих факторов не может не вызывать тревогу, но и необязательно означает готовность России к ведению полномасштабной войны.

"Украине, в первую очередь, в этих условиях следует сохранять холодную голову, — уверен Юрий Кочевенко. – Наша страна живет в состоянии постоянной угрозы со стороны РФ. К тому же, находится в состоянии войны, хоть и не объявленной. Нам эту данность нужно принять — и быть готовыми всегда. Не важно, бряцает Россия оружием или не бряцает — нападение может последовать когда угодно. В том числе — когда мы меньше всего этого ожидаем. Нам следует на постоянной основе поддерживать высокий моральный дух и боеготовность регулярных вооруженных сил, проводить сборы резервистов, отрабатывать мобилизационные планы. И быть готовыми всей страной в любой момент включиться в отражение агрессии и защиту своих свободы и независимости".

"Учитывая, что "умом Россию не понять", нам важно постоянно держать порох сухим"

Угроза нового вторжения России в Украину существовала всегда после весны 2014 года, со времени российской оккупации украинского Крыма и части Донбасса. Так считает политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук.

"Поскольку Российская Федерация не видит Украину в статусе независимого государства от Москвы, то в Кремле возможность нового вторжения считают лишь вопросом времени, — отмечает он. — Но здесь есть одно "но". Открытая подготовка России к якобы новому вторжению вполне может означать, что Москва начала политически блефовать, чтобы заставить Запад надавить на Украину. Очевидно, что в Кремле надеются подобным образом добиться от руководства нашей страны нужных себе уступок. Путин и его подельники в российской власти прекрасно понимают, что вторжение любого уровня может спровоцировать наложение на Россию таких новых чувствительных санкций, которых российская экономика просто не выдержит. Поэтому есть вероятность, что Москва решила продемонстрировать западной цивилизации, какой "страшной" может быть Россия, если украинская власть срочно не согласится на все ее требования. Который фактически с 2014 года не меняются — просто каждый раз озвучиваются новыми словами".

Однако всё это не исключает возможности нового вторжения России в Украину, считает Виктор Каспрук.

"Такое решение может быть принято в последний момент — Путиным и теми силами выходцев из КГБ, которые привели его к власти. И если Путин действительно решится на новое вторжение в Украину, то оно может происходить сразу же трех сторон. С оккупированной Россией части Донбасса, с оккупированного Крыму, а также из Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко вошел в такую опасную зависимость от Москвы, что отказать в этом Путину он просто не сможет. К сожалению, ни Украина, ни наши западные союзники не готовы в полной мере к такому варианту развития событий", — отмечает эксперт.

Виктор Каспрук подчеркивает, что позиции Путина сейчас ослаблены по ряду причин – экономических, политических, эпидемиологических. Берет свое и возраст. И нельзя исключать, что престарелый диктатор пойдет ва-банк ради реализации своих планов по восстановлению империи.

"Учитывая, что "умом Россию не понять", нам важно постоянно держать порох сухим. И быть готовыми дать отпор агрессору в любой момент и в любом месте", — резюмирует эксперт.

Напомним, украинская разведка заявила, Россия готовит масштабные провокации на востоке Украины.

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