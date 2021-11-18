Путин пытается отложить переговоры по Донбассу: в чем риск для России

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Кравцев Сергей
Возвращение США в статус геополитического лидера серьезно смешало карты Путину. Укрепляется трансатлантическое партнерство, приходит в себя ЕС и его отдельные лидеры. Становится всё более понятным, что согласительная политика канцлера (уже уходящего) Германии Ангелы Меркель касательно экспансии и агрессии России ни к чему позитивному не привела. Скорее лишь подтолкнула Путина к эскалации касательно Украины и мира. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Нормандская четверка. Фото из открытых источников
Ветеран отметил, понимая, что РФ снова попадает в ситуацию международной изоляции, что серьезно влияет на общественное мнение внутри страны (не говоря о мировом сообществе), режим Путина пытается каким-то образом минимизировать репутационные риски лично для себя и для всего государства. Потому они приступили к тактике затягивания возможных переговоров, тотальной дезинформации, перекладывания вины на кого-то другого, как говорят – с больной головы на здоровую.
По его мнению, это уже мало влияет на мировое сообщество, и на общественное мнение в Украине (несмотря на наличие здесь "пятой колонны"), и на внутрироссийского потребителя (в РФ уже идет определенное брожение в элите и среди населения, что может завершиться фрагментацией страны и ограничением российского государства Московской кольцевой дорогой). В таких условиях позиция Украины и ее дружественных партнеров должна быть однозначна – наступательная, твердая в контексте выполнения Минских соглашений сперва в безопасностной, а потом в политической составляющей.
Касательно возможной встречи в "Нормандском формате" Василий Богдан отметил, что до формирования нового немецкого правительства это вряд ли возможно. Меркель добывает свой срок, она не может (и не хочет) нести политической ответственность за те или иные решения.
Еще одним фактором, сдерживающим встречу в "Нормандском формате", ветеран считает миграционный кризис на белорусско-польской границе.
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