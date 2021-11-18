Путин пытается отложить переговоры по Донбассу: в чем риск для России

Возвращение США в статус геополитического лидера серьезно смешало карты Путину. Укрепляется трансатлантическое партнерство, приходит в себя ЕС и его отдельные лидеры. Становится всё более понятным, что согласительная политика канцлера (уже уходящего) Германии Ангелы Меркель касательно экспансии и агрессии России ни к чему позитивному не привела. Скорее лишь подтолкнула Путина к эскалации касательно Украины и мира. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Нормандская четверка. Фото из открытых источников

РФ не собирается идти на переговоры, она пытается наступать на общественное мнение своей страны и мирового сообщества

Ветеран отметил, понимая, что РФ снова попадает в ситуацию международной изоляции, что серьезно влияет на общественное мнение внутри страны (не говоря о мировом сообществе), режим Путина пытается каким-то образом минимизировать репутационные риски лично для себя и для всего государства. Потому они приступили к тактике затягивания возможных переговоров, тотальной дезинформации, перекладывания вины на кого-то другого, как говорят – с больной головы на здоровую.

"В данной ситуации обнародование дипломатической переписки выглядит как вынужденная мера, направленная не столько на оправдание нежелания РФ идти на переговоры, сколько на попытку совершить наступление на общественное мнение своей страны и мирового сообщества. Попытку облить грязью Германию, Францию, Украины, которые якобы мешают договориться. Те нарративы, которые озвучивает в этой переписке министр иностранных дел России Сергей Лавров – традиционны для пропаганды РФ. А именно: Россия ни при чем, она лишь посредник, происходящее – внутренний конфликт Украины, пусть Киев договаривается с ОРДЛО, это Украина не выполняет Минские соглашения", – отметил Василий Богдан.

По его мнению, это уже мало влияет на мировое сообщество, и на общественное мнение в Украине (несмотря на наличие здесь "пятой колонны"), и на внутрироссийского потребителя (в РФ уже идет определенное брожение в элите и среди населения, что может завершиться фрагментацией страны и ограничением российского государства Московской кольцевой дорогой). В таких условиях позиция Украины и ее дружественных партнеров должна быть однозначна – наступательная, твердая в контексте выполнения Минских соглашений сперва в безопасностной, а потом в политической составляющей.

До формирования нового немецкого правительства встречи в "Нормандском формате" не будет

Касательно возможной встречи в "Нормандском формате" Василий Богдан отметил, что до формирования нового немецкого правительства это вряд ли возможно. Меркель добывает свой срок, она не может (и не хочет) нести политической ответственность за те или иные решения.

"Напомню, что выборы в сентябре выиграли социал-демократы. Достаточно сложная для нас политическая сила. Но коалиционные переговоры она ведет со свободным демократами, и "зелеными". А потому есть надежда на коррекцию политики Германии в позитивном для нас ключе. Но многое тут будет зависеть украинской власти – какие она отношения наладит с новым правительством Германии", – отметил эксперт.

Еще одним фактором, сдерживающим встречу в "Нормандском формате", ветеран считает миграционный кризис на белорусско-польской границе.

"Понятно, что это всё – совместная акция РФ и Беларуси, так называемого Союзного государства. Среди основных задач: легитимизация непризнанного президента Лукашенко, склонение Запада к выполнению "Минских соглашения" на условиях Кремля, скорейшая сертификация "Северного потока-2". Вряд ли это произойдет. Но Кремль будет и дальше подталкивать Лукашенко к более агрессивным действиям на границе. Не вооруженный конфликт, но определенные инциденты с участием мигрантов, за спинами которых стоят российские и белорусские спецслужбы, будут. Итожа – в ближайшее время встреча в "Нормандском формате" (даже на уровне глав МИД) вряд ли возможна. Ситуации сейчас обострилась из-за миграционного и энергетического кризисов, из-за внутриполитических процессов в Германии. Так что если такая встреча и возможна, то уже в новом – 2022-м – году", – резюмировал Василий Богдан.

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