Путин хочет переговоров с Байденом: к чему готовиться Украине

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что готовится новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что в онлайн-формате. По его словам, на ней будет обговариваться тема Украины и активности НАТО у российских границ. При этом оборонные ведомства Украины и США утверждают, что РФ ведет масштабную спецоперацию против Украины, а военные маневры Кремля у наших границ достигнут пика примерно в конце января. О чём говорит происходящая эскалация? Когда и до чего могут договориться (и могут ли) Путин и Байден? Что важно предпринять Украине, чтобы в результате этих договоренностей или их отсутствия мы не стали разменной монетой геополитических игр? В эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" эксперты поделились своим мнением.
Владимир Путин и Джо Байден Фото: из открытых источников
Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что администрация Белого дома рассматривает эскалацию вокруг украинских границ как желание Путина встретиться с Байденом как можно скорее. Воочию или в виртуальном формате, как на этой неделе встречались лидеры США и Китая. Весенняя эскалация у украинских границ сработала – Байден и Путин встретились в июне в Женеве. Теперь, похоже, видим попытку повторить.
По его мнению, осенняя эскалация говорит о том, что РФ пытается надавить на Запад и получить больше внимания со стороны его лидеров.
Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что основная цель Путина – уничтожить государственность Украины. И пока он контролирует РФ, российский диктатор никогда от нее не откажется.
Виктор Каспрук не исключает, что Путин добивается новой встречи с Байденом по ряду причин.
По его словам, влиятельные американские эксперты, наиболее авторитетные советники Байдена не советовали ему встречаться с Путиным, учитывая, что предыдущая встреча, в июне, была не совсем в пользу президента Америки. И не остановила российскую агрессию, которая приобрела теперь новые формы – энергетический и миграционный кризисы. Впрочем, онлайн формат не исключен, отмечает Виктор Каспрук.
Он также акцентирует, что Москва пытается выдать возможную новую встречу президентов США и РФ за прелюдию каких-либо эпохальных решений.
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