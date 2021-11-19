Путин хочет переговоров с Байденом: к чему готовиться Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что готовится новая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не исключено, что в онлайн-формате. По его словам, на ней будет обговариваться тема Украины и активности НАТО у российских границ. При этом оборонные ведомства Украины и США утверждают, что РФ ведет масштабную спецоперацию против Украины, а военные маневры Кремля у наших границ достигнут пика примерно в конце января. О чём говорит происходящая эскалация? Когда и до чего могут договориться (и могут ли) Путин и Байден? Что важно предпринять Украине, чтобы в результате этих договоренностей или их отсутствия мы не стали разменной монетой геополитических игр? В эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" эксперты поделились своим мнением.

Владимир Путин и Джо Байден Фото: из открытых источников

Путин и Байден могут договориться до того, что США не будут вводить новые или ужесточать имеющиеся санкции

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает, что администрация Белого дома рассматривает эскалацию вокруг украинских границ как желание Путина встретиться с Байденом как можно скорее. Воочию или в виртуальном формате, как на этой неделе встречались лидеры США и Китая. Весенняя эскалация у украинских границ сработала – Байден и Путин встретились в июне в Женеве. Теперь, похоже, видим попытку повторить.

"Возможно, в РФ надеются, то Белый дом пойдет на какие-то уступки. Не обязательно по Украине, хоть эта тема точно будет обсуждаться. Но вряд ли только она. Скорее – как одна из...", – рассуждает политолог-американист.

По его мнению, осенняя эскалация говорит о том, что РФ пытается надавить на Запад и получить больше внимания со стороны его лидеров.

"Путин и Байден могут договориться до того, что США не будут вводить новые или ужесточать имеющиеся санкции. Наверное, это план-минимум для Путина, – отмечает Владислав Фарапонов. – Украине же важно поддерживать контакты с американской стороной на высоком уровне. И, образно говоря, быть глазами и ушами Америки в регионе".

Путину, теряющему поддержку среди российского политического истеблишмента, нужна "дымовая завеса" встречи с Байденом

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен, что основная цель Путина – уничтожить государственность Украины. И пока он контролирует РФ, российский диктатор никогда от нее не откажется.

"Именно в свете этого следует рассматривать любые попытки Москвы добиться того, чтобы коллективный Запад, включая США, отказался от поддержки Украины, – поясняет эксперт. – В 2021 году уже было несколько пиков нагнетания Россией ситуации на границе с Украиной. И было бы странно, если бы Москва отказалась от этой своей тактики в будущем".

Виктор Каспрук не исключает, что Путин добивается новой встречи с Байденом по ряду причин.

"Путину, теряющему поддержку среди российского политического истеблишмента, нужна "дымовая завеса" этой встречи, чтобы за ней скрыть свое нежелание начинать активные военные действия в отношении Украины, к которым его подталкивают "ястребы" из ближайшего окружения. А так мол – США пообещали нам то-то, если мы не будем делать того-то. Именно так это преподнесут российскому потребителю. А то и как "Штаты умоляли не трогать Украину и обещали оказать воздействие на ее руководство в целях принуждения к миру на Донбассе". Тоже вполне в логике кремлевских нарративов. Кстати, Путин пока сдерживается не потому, что не хочет захватить Украину. Просто он боится ответственности за последствия такой геополитической авантюры. А отвечать придется. Еще одна причина – встреча необходима Путину для внутреннего потребления, чтобы показать высшей российской номенклатуре, что с ним в Вашингтоне считаются", – говорит Виктор Каспрук.

По его словам, влиятельные американские эксперты, наиболее авторитетные советники Байдена не советовали ему встречаться с Путиным, учитывая, что предыдущая встреча, в июне, была не совсем в пользу президента Америки. И не остановила российскую агрессию, которая приобрела теперь новые формы – энергетический и миграционный кризисы. Впрочем, онлайн формат не исключен, отмечает Виктор Каспрук.

Он также акцентирует, что Москва пытается выдать возможную новую встречу президентов США и РФ за прелюдию каких-либо эпохальных решений.

"Но, если встреча и состоится, это будет лишь очередным подтверждением того, что стороны переговоров не меняют свои позиции по отношению к Украине. Однако готовы и дальше договариваться, как это уже было много раз", – эксперт.

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