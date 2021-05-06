Россия не уходит от границ Украины: почему и чего ждать дальше

Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи данного участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена, передает The New York Times. Об этом же сегодня говорили президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Этони Блинкен. Как долго войска РФ могут стоять у наших границ? Остается ли угроза вторжения? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Граница Украины. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

"Вряд ли повторится ситуация 2014 года"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что при подсчетах, которые приводит американская пресса, куда-то "потеряли" 5 тысяч российских военнослужащих.

"С конца 2015 года на украино-российской границе РФ сосредоточила группировку в 83-85 тысяч человек. Они как были, так и будут там оставаться. Это места их постоянной дислокации, — поясняет Олег Жданов. – Военная техника, которой стало, действительно, значительно больше, скорее всего, пойдет на доукомплектование частей, которые находятся вдоль нашей границы. В рамках реформирования своих вооруженных сил, РФ переходит от бригадно-батальонной структуры к дивизионно-полковой. Для сравнения – если в бригаде 85 танков, то в дивизии – 254. Думаю, что боевая техника оставлена именно для того, чтобы развернуть бригады в дивизии".

Комментируя вероятность вторжения, военный эксперт отметил, что наращивание сил и средств на своей западной границе – это всё, на что сегодня способна РФ. В прямое противостояние с Украиной, а уж тем более с коллективным Западом, она вступить не решится, уверен Олег Жданов.

"Они могут обострять ситуацию только в рамках ОРДЛО. Небольшой же блицкриг не даст ничего, кроме потерь, которые приведут к социальной напряженности в самой РФ. Плюс — к жесткому ответу со стороны Запад, который уже довольно жестко отреагировал на наращивание россиянами сил у границ Украины и в Крыму. Так что вряд ли повторится ситуация 2014 года, — считает эксперт. — Хоть США активно втягивают РФ в игрище в стиле "кто сильнее, у кого больше". В марте прошли учения НАТО, а в апреле РФ устроила наращивание войск. Весь май до июня – опять учения НАТО — от Балкан до стран Балтии. Огромный масштаб. Посмотрим, чем сможет ответить РФ".

"Оптимальная для нападения ситуация может сложиться в конце лета – начале осени"

По мнению политолога Андрея Окары, Кремль вряд ли собирался в апреле нападать на Украину. И вряд ли собирается сейчас.

"Когда российские власти что-то подобное замышляют, они делают это внезапно. А здесь была явная демонстрация, игра мускулами. Если со всех камер и телефонов можно было снимать, как российская техника едет к границам – это точно не для того, чтобы началось наступление. Так что это была демонстрация. И потом так же демонстративно отвели некоторое количество войск. Техника, военные самолеты и российские корабли, массово зашедшие в Черное и Азовское моря, никуда, похоже, не собираются уходить. Передислоцировать технику намного сложнее, чем людей гонять туда-сюда. И вот это как раз может говорить о том, что угроза сохраняется, что военные события возможны. Но не сейчас", — считает Андрей Окара.

Он не исключает, что оптимальная для нападения ситуация может сложиться в конце лета – начале осени.

"На это время планируются российско-белорусские учения, а НАТОвские как раз закончатся. В РФ в сентябре намечены выборы в Госдуму, а Путин, как известно, сторонник "маленькой победоносной войны". Добавим к этом фактор обезвоживания Крыма. Кто знает, каким будет лето – и не возникнет ли срочная необходимость сделать всё, чтобы вода таки пошла по Северо-Крымскому каналу со стороны Херсонщины. Всё – вплоть до вторжения, — подчеркивает политолог. — К тому же, есть вероятность, что именно к тому времени достроят "Северный поток-2". В Кремле не самоубийцы, чтобы идти в атаку, пока СП-2 не достроен. А вот когда достроят – вероятность нападения возрастет. И пусть не обманывают Украину обещания Европы перекрыть поток, если РФ нападет. К примеру, могут произойти диверсии на территории России на "трубе", ведущей в сторону Украину. И что делать Европе? Вряд ли она решится замерзать ради поддержки Украины. Выбирая между своими интересами и демократическими ценностями, в последнее время Европа, особенно ее лидеры (Германия и Франция) всё чаще выбирает именно собственные интересы".

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