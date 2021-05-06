Россия не уходит от границ Украины: почему и чего ждать дальше

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Таисия Ерохина
Россия отозвала лишь несколько тысяч
военнослужащих от границы с Украиной, большая часть остается вблизи данного
участка. Об этом заявили высокопоставленные представители администрации
президента США Джо Байдена, передает
The New York Times. Об этом же сегодня говорили президент Украины Владимир
Зеленский и госсекретарь США Этони Блинкен. Как долго войска РФ могут стоять у
наших границ? Остается ли угроза вторжения? "Комментарии" узнали ответы
у экспертов.
Граница Украины. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Военный
эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что при подсчетах, которые
приводит американская пресса, куда-то "потеряли" 5 тысяч российских
военнослужащих.
"С конца 2015 года на украино-российской
границе РФ сосредоточила группировку в 83-85 тысяч человек. Они как были, так и
будут там оставаться. Это места их постоянной дислокации, — поясняет Олег
Жданов. – Военная техника, которой стало, действительно, значительно больше, скорее
всего, пойдет на доукомплектование частей, которые находятся вдоль нашей
границы. В рамках реформирования своих вооруженных сил, РФ переходит от бригадно-батальонной
структуры к дивизионно-полковой. Для сравнения – если в бригаде 85 танков, то в
дивизии – 254. Думаю, что боевая техника оставлена именно для того, чтобы
развернуть бригады в дивизии".
Комментируя вероятность вторжения, военный
эксперт отметил, что наращивание сил и средств на своей западной границе – это
всё, на что сегодня способна РФ. В прямое противостояние с Украиной, а уж тем
более с коллективным Западом, она вступить не решится, уверен Олег Жданов.
"Они могут обострять ситуацию только в рамках
ОРДЛО. Небольшой же блицкриг не даст ничего, кроме потерь, которые приведут к
социальной напряженности в самой РФ. Плюс — к жесткому ответу со стороны Запад,
который уже довольно жестко отреагировал на наращивание россиянами сил у границ
Украины и в Крыму. Так что вряд ли повторится ситуация 2014 года, — считает
эксперт. — Хоть США активно втягивают РФ в игрище в стиле "кто сильнее, у кого
больше". В марте прошли учения НАТО, а в апреле РФ устроила наращивание войск.
Весь май до июня – опять учения НАТО — от Балкан до стран Балтии. Огромный
масштаб. Посмотрим, чем сможет ответить РФ".
По мнению политолога Андрея Окары, Кремль вряд
ли собирался в апреле нападать на Украину. И вряд ли собирается сейчас.
"Когда российские власти что-то подобное
замышляют, они делают это внезапно. А здесь была явная демонстрация, игра
мускулами. Если со всех камер и телефонов можно было снимать, как российская
техника едет к границам – это точно не для того, чтобы началось наступление.
Так что это была демонстрация. И потом так же демонстративно отвели некоторое
количество войск. Техника, военные самолеты и российские корабли, массово
зашедшие в Черное и Азовское моря, никуда, похоже, не собираются уходить.
Передислоцировать технику намного сложнее, чем людей гонять туда-сюда. И вот
это как раз может говорить о том, что угроза сохраняется, что военные события
возможны. Но не сейчас", — считает Андрей Окара.
Он не исключает, что оптимальная для нападения
ситуация может сложиться в конце лета – начале осени.
"На это время планируются
российско-белорусские учения, а НАТОвские как раз закончатся. В РФ в сентябре
намечены выборы в Госдуму, а Путин, как известно, сторонник "маленькой
победоносной войны". Добавим к этом фактор обезвоживания Крыма. Кто знает,
каким будет лето – и не возникнет ли срочная необходимость сделать всё, чтобы
вода таки пошла по Северо-Крымскому каналу со стороны Херсонщины. Всё – вплоть
до вторжения, — подчеркивает политолог. — К тому же, есть вероятность, что
именно к тому времени достроят "Северный поток-2". В Кремле не самоубийцы, чтобы
идти в атаку, пока СП-2 не достроен. А вот когда достроят – вероятность
нападения возрастет. И пусть не обманывают Украину обещания Европы перекрыть
поток, если РФ нападет. К примеру, могут произойти диверсии на территории
России на "трубе", ведущей в сторону Украину. И что делать Европе? Вряд ли она
решится замерзать ради поддержки Украины. Выбирая между своими интересами и
демократическими ценностями, в последнее время Европа, особенно ее лидеры
(Германия и Франция) всё чаще выбирает именно собственные интересы".
Ранее эксперты рассказали, как
противостоять потоку дезинформации со стороны российских СМИ накануне Дня
Победы.
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