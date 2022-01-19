Представители Запада зачастили в Украину: о чем идут негласные торги

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, прибывший 19 января в Киев, после визитов в Украину и Германию намерен в Женеве пообщаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", к чему может привести эта череда переговоров, и нет ли ощущения, что речь идет не только о вопросах безопасности, но и о газовом кейсе (в том числе ускоренном запуске "Северного потока-2").

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Идет круговорот переговоров, чтобы понять, как действовать, кто на что готов в рамках эскалации со стороны РФ

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский акцентирует, что визит госсекретаря США в любую страну – всегда достаточно серьезное дипломатическое событие. Но на фоне активного периода международной дипломатии нынешняя череда визитов Блинкена, по его мнению, является лишь одной из составляющих контактов на международной арене, связанных с эскалацией со стороны РФ.

"Это – одна из страниц череды переговоров всех со всеми. В Украине недавно побывали с визитами представители министерств Германии, Канады, были представители Республиканской и Демократической партий американского Сената. Участились и визиты американских и европейских делегаций в РФ. Тот же Блинкен после Киева побывает в Берлине, где увидится с представителями ЕС и Великобритании, а также в Женеве, где намечена его встреча с главой российского МИД Лавровым. Идет круговорот переговоров, чтобы понять, как действовать, кто на что готов в рамках эскалации со стороны РФ. Условно говоря: воевать или торговать", – поясняет Владислав Дзивидзинский.

Он подчеркивает, что пока серия встреч на высшем уровне завершилась безрезультатно. И сейчас переговоры выходят на новый виток.

"Очевидно, что США хочет видеть в лице Германии, лидера ЕС, стратегического партнера в Европе. Сохранить с ней дружеские отношения. Соответственно, Штаты не будут жестко препятствовать "Северному потоку-2". Тем более, что он уже построен и дело лишь в сертификации. Поток рано или поздно будет запущен. А Россия, обещая снизить (даже не убрать совсем, а лишь снизить) накал страстей, будет добиваться новых и новых уступок со стороны коллективного Запада. Используя провокации, повышая ставки и не обращая внимания на угрозы о "высокой цене" в случае эскалации. Она просто стягивает войска. Уже не только к российско-украинской границе, но и со стороны Беларуси. Повышает градус. И будет делать это до тех пор, пока не добьется еще больших уступок со стороны Запада, который пока ограничивается лишь размытыми фразами о вероятных санкциях в случае эскалации. Тогда как Россия методом силы и дипломатии выигрывает практически каждый раунд переговоров. Уверен, что в Женеве тот же Лавров, который уже почти два десятилетия возглавляет внешнеполитическое ведомство путинской России, не пойдет на какие-то уступки", – резюмирует Владислав Дзивидзинский.

Очень небольшая вероятность, что США готовы рассмотреть возможность остановки "Северного потока-2"

По мнению главы Центра политических студий "Доктрина", политического консультанта Ярослава Божко, главное опасение на данном этапе состоит в возможной полной дискоммуникации сторон в ходе переговоров – и переходу к показательным мерам по обострению ситуации.

"Ещё сохраняется окно для взаимных уступок РФ и США. Однако прошлые переговоры в Женеве , прошедшие 10 января, показали отсутствие даже общей рамки, в которой возможно договариваться", – отмечает эксперт.

Он не исключает, что РФ может использовать приближение вторжения в Украину (стягивание войск, диверсии, провокации против украинских властей) как инструмент принуждения США к переговорам. Но самое опасное здесь состоит в скатывании к военным действиям.

"Вряд ли США делают ставку на остановку СП-2, – считает Ярослав Божко. – Ведь снятие санкций с "потока" – это была уступка с их стороны не только в адрес РФ, но и в адрес Германии. При этом "поток" точно будет остановлен (если его запустят) в случае начала новой полномасштабной военной агрессии РФ".

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