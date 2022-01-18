Кулеба рассказал, какой план Путин подготовил для Запада

Возвращение Украины в сферу влияния Кремля – не главная цель Владимира Путина. Россия преследует еще одну цель – установить тотальный контроль в Европе, тем самым унизив Запад. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для издания "Le Figaro", опубликованной на сайте МИД.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Давление России связано не только с желанием президента РФ Путина вновь установить тотальный контроль над Украиной, но и с планом – унизить Запад, показав всем, что теперь именно Россия имеет главное влияние в Европе и последнее слово теперь за Москвой. Реализовать свой план Путин пытается, действуя за спинами европейцев, обманывая тех же самых французов.

Министр считает, что главным рычагом давления есть кризис в сфере безопасности. По словам Дмитрия Кулебы, сюда же следует отнести концентрацию российских войск у украинской границы, проект "Северный поток-2", как главный элемент шантажа, кибератаки, газовый кризис в ЕС.

Глава МИД Украины считает, что все это не просто череда событий, а составляющие целостной стратегии России, главная цель которой ослабить Европу, сделать ее полностью зависимой от Москвы. Противостоять этому может только сильный лидер, роль которого в Европе может взять на себя Франция во время председательства в Совете ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" – Дмитрий Кулеба оценил переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США. Министр напомнил, что Россия не имеет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО. Кроме того, уточнил дипломат, НАТО сделал бы огромнейшую ошибку, если бы принял ультиматум Кремля о нерасширении на восток.





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