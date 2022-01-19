Энтони Блинкен прибыл в Киев: чем важен этот визит для Украины

Украина встречает важного гостя – в столицу в 7 утра прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Фотографией, где чиновника встречают в Киеве, в Twitter поделилась журналистка CNN Дженнифер Ганслер, передают "Комментарии".

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

Известно, что Энтони Блинкен должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также провести ряд важных стратегических встреч и переговоров.

Визит Блинкена в Украину ограничивается только одним днем. Уже завтра, 20 января, он планирует улететь в Германию.

Как сообщается на сайте МИД, этот визит является продолжением попыток Украины и США остановить дальнейшую агрессию Российской Федерации.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах", — говорится в сообщении МИД.

Также Энтони Блинкен намерен провести встречу с дипломатами в американском посольстве в Киеве.

Напомним, Россия требует уменьшить количество американских военных и оружия в Европе, а также гарантировать, что НАТО в дальнейшем не будет расширяться за счет таких стран, как Украина и Грузия.

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