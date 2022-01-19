Энтони Блинкен прибыл в Киев: чем важен этот визит для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Украина встречает важного гостя – в столицу в 7 утра прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Фотографией, где чиновника встречают в Киеве, в Twitter поделилась журналистка CNN Дженнифер Ганслер, передают "Комментарии".
Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Известно, что Энтони Блинкен должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также провести ряд важных стратегических встреч и переговоров.
Визит Блинкена в Украину ограничивается только одним днем. Уже завтра, 20 января, он планирует улететь в Германию.
Как сообщается на сайте МИД, этот визит является продолжением попыток Украины и США остановить дальнейшую агрессию Российской Федерации.
Также Энтони Блинкен намерен провести встречу с дипломатами в американском посольстве в Киеве.
Напомним, Россия требует уменьшить количество американских военных и оружия в Европе, а также гарантировать, что НАТО в дальнейшем не будет расширяться за счет таких стран, как Украина и Грузия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости