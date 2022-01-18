Чего ожидать от визита Блинкена в Украину: рассказали эксперты

Стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 19 января. Как сообщает Госдеп, в планах его руководителя – встреча с президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, с сотрудниками и семьями посольства США. Визит и предстоящий консультации названы "частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины". Но это – официальная версия. А что еще может означать ранее не анонсированный визит Блинкена? Эксперты рассказали об этом изданию "Комментарии".

Госсекретарь США приезжает в Украину, фото из открытых источников

Блинкен прибудет изложить руководству Украины определенные моменты



Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля считает, что прибытие Блинкена с незапланированным визитом не стоит воспринимать как нечто тревожное.

"На текущей неделе США должны передать РФ письменные ответы на те предложения, которые были изложены во время российско-американский переговоров в Женеве 10 января. Точно так же готовятся письменные ответы на российские требования по "гарантиям безопасности" от НАТО. Поэтому думаю, что Блинкен прибудет изложить руководству Украины (а наша страна фигурирует в данных требованиях – РФ, в частности, настаивает на не вступлении Украины в НАТО) определенные моменты. Разговор точно будет идти о различных аспектах, связанных с безопасностью. Однозначно коснется он и Минских соглашений, и конфликта, который так и не урегулирован на Востоке Украины", – прогнозирует Владимир Воля.

Не исключает он и то, что будет идти речь о реформах, что затронут ситуацию в связи с предъявлением подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Особых сюрпризов не ожидаю. К таковым не располагает соглашение, которое РФ предлагает подписать коллективному Западу, – поясняет политолог. – Но могут, к примеру, обсудить, какие превентивные пакеты санкций, действий, может предпринять Запад, если РФ перейдет определенные "красные линии" в отношении Украины".

США стараются сделать всё, чтобы предотвратить агрессию

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что этот визит – часть усилий США по сдерживанию РФ.

"И это – основная причина, почему в Украину вчера приезжали американские сенаторы, а завтра прибывает Блинкен. И почему ранее произошел не афишированный визит главы ЦРУ. В Штатах прекрасно понимают, что у Путина нет других возможностей удержаться у власти, кроме как организовать "небольшую победоносную войну". Скорее всего – с Украиной. И в США понимают геополитические последствия российского вторжения. Как для Украины, так и для Европы. А потому стараются сделать всё, чтобы предотвратить агрессию. Такова главная цель участившихся визитов американских политиков и в Киев, и в Москву, и в страны ЕС", – поясняет Сергей Таран.

Он акцентирует, что не случайно после Украины Блинкен отправится в Германию, где собирается обсудить недавние переговоры с Россией и совместные усилия Запада по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

"Обращу внимание, что в последние два-три месяц о российской угрозе у наших границ западные политики говорили на порядок чаще, чем украинская власть. И я очень надеюсь, что во время очередного визита Блинкена до Зеленского и Ко, наконец, дойдет, насколько серьезно происходящее, – говорит Сергей Таран. – Тему преследования властью украинской оппозиции тоже могут поднять. Напомню, что посольства США и Великобритании заявили, что будут внимательно следить за делом против Порошенко. И напомнили, что нечто подобное наблюдали лишь, когда Янукович судил Тимошенко. Страны "Большой семерки" также призвали украинских политиков к единству. И подчеркнули опасность избирательного правосудия и важность сосредоточить усилия на противостоянии российской агрессии, а не на внутренних распрях. Заниматься преследованием оппозиции, закрывая глаза на реального врага, копящего силы у наших границ, – неприемлемо".

Как сообщал портал "Комментарии", в МИД Украины прокомментировали информацию с эвакуацией российских дипломатов.



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