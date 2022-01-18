Чего ожидать от визита Блинкена в Украину: рассказали эксперты

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Козлова Альбіна
Стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев 19 января. Как сообщает Госдеп, в планах его руководителя – встреча с президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, с сотрудниками и семьями посольства США. Визит и предстоящий консультации названы "частью дипломатических усилий по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военной мощи России и продолжающейся агрессией против Украины". Но это – официальная версия. А что еще может означать ранее не анонсированный визит Блинкена? Эксперты рассказали об этом изданию "Комментарии".
Госсекретарь США приезжает в Украину, фото из открытых источников
Магистр государственного управления, политолог,
социолог Владимир Воля считает, что прибытие Блинкена с незапланированным визитом
не стоит воспринимать как нечто тревожное.
Не исключает он и то, что будет идти речь о реформах, что затронут ситуацию в связи с предъявлением подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Политический эксперт Сергей Таран уверен, что этот визит – часть усилий США по сдерживанию РФ.
Он акцентирует, что не случайно после Украины Блинкен отправится в Германию, где собирается обсудить недавние переговоры с Россией и совместные усилия Запада по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.
"Обращу внимание, что в последние два-три месяц о российской угрозе у наших границ западные политики говорили на порядок чаще, чем украинская власть. И я очень надеюсь, что во время очередного визита Блинкена до Зеленского и Ко, наконец, дойдет, насколько серьезно происходящее, – говорит Сергей Таран. – Тему преследования властью украинской оппозиции тоже могут поднять. Напомню, что посольства США и Великобритании заявили, что будут внимательно следить за делом против Порошенко. И напомнили, что нечто подобное наблюдали лишь, когда Янукович судил Тимошенко. Страны "Большой семерки" также призвали украинских политиков к единству. И подчеркнули опасность избирательного правосудия и важность сосредоточить усилия на противостоянии российской агрессии, а не на внутренних распрях. Заниматься преследованием оппозиции, закрывая глаза на реального врага, копящего силы у наших границ, – неприемлемо".
Как сообщал портал "Комментарии", в МИД Украины прокомментировали информацию с эвакуацией российских дипломатов.
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