Переговоры Байдена и Путина: шанс и риски для Украины

Президент РФ Владимир Путин на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом, подготовка к которым продолжается, в том числе планирует обсудить вопрос нерасширения НАТО на восток. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. До чего могут договориться Байден и Путин, которые, как стало известно, проведут видеозвонок во вторник, 7 декабря? Какие тут есть риски и возможности для Украины? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти в интервью изданию "Комментарии" от наших экспертов.

Владимир Путин и Джо Байден Фото: Слово и дело

Байден уже заявил, что будет использовать все возможности, чтобы поддержать Украину

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко напоминает, что Путин и Байден уже встречались в июне этого года в Женеве.

"Встреча была неоднозначная. Похоже, сторонами обещалось одно, получилось другое. И Путина явно не устраивает происходящее. Он хочет не дать переступить нарисованные им "красные линии": Украине в НАТО не вступать, совместные учения с Альянсом не проводить, вооружения в Украину никому не поставлять. Для продвижения этой повестки Путин увеличивает количество военнослужащих у границы с нашей страной , будет пытаться подрывать ситуацию в Украине изнутри, в том числе силами представителей "пятой колонны". Его цель – добиться смены руководства в нашей стране, приведя к власти пророссийских политиков", – поясняет генерал.

По его словам, сложно сказать, до чего могут договориться Байден и Путин, в том числе в ракурсе украинского кейса. Но, акцентирует Игорь Романенко, и американский, и российский лидеры понимают – Украина отступать в этот раз не намерена.

"Это не 2014 год, когда нас уговорили: мол, не надо воевать, всё решим мирным путем. В итоге мы восьмой год живем в войне. И нам отступать точно не приходится, – подчеркивает генерал. – Даже если россияне рискнут атаковать, захватят весь Донбасс, пробьют коридор в Крым, захваченное еще надо удержать. Мы со своей стороны создаем территориальную оборону. Суть в том, что воюют не только вооруженные силы и силовые структуры, но все государственные структуры, само общество. Байден уже заявил, что будет использовать все возможности, чтобы поддержать Украину. Насколько и как это будет реализовано – увидим. Президент США и так пошел на уступки по "Северному потоку-2", ослабив Украину, газотранспортная система которой теряет транзит. Более того, ГТС является в определенной мере защитным средством. Если РФ, атакуя Украину, повредила бы ГТС, Европа бы этого не простила. И так уже дело зашло далеко… Все находятся в достаточно сложной ситуации. Никому отступать уже некуда, а Путин хочет наступать и получать дивиденды".

Во время этого разговора США и РФ могут достичь некого компромисса по Украине

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик уверен: многочисленные публикации в западных СМИ, заявления ведущих американских экспертов, представителей Госдепа о российской угрозе, демонстрируют, что США достаточно высоко подняли ставки в диалоге с РФ.

"Фактически Вашингтон обвиняет Москву в подготовке вторжения в Украину. Я оставляю за скобками реакцию Киева на всё происходящее. Но то, как ведет себя Вашингтон (не исключая, что есть определенные приготовления у наших границ, и что русские могут замышлять вторжение), показывает – американцы именно повышают ставки перед неким важным разговором с россиянами. Перед некой расстановкой акцентов, подведением черт под этапами. И эти этапы могут быть не связаны с Украиной в целом. Речь пойдет, к примеру, о вопросах существования в дальнейшем РФ и США на Ближнем Востоке (в том же Афганистане), в отношении Китая, касательно "Северного потока-2" и так далее. То есть, обсуждать намерены весь спектр американо-российский отношений. И Украина, которая всё больше становится не фокусом этих отношений, а некой периферией, вряд ли станет топ-темой в переговорах между Байденом и Путиным", – прогнозирует Виталий Кулик.

По его словам, важно, чтобы мы не стал разменной монетой в американо-российской политике. И чтобы нас не поставили перед фактом, что мы обязаны что-то сделать, иначе…

"Чтобы нам не начали выкручивать руки и принуждать к неким действиям, способным нанести существенный урон нашей нацбезопасости, – поясняет Виталий Кулик. – Боюсь, что во время этого разговора США и РФ могут достичь некого компромисса по Украине. К примеру, согласятся обеспечить верифицированное прекращение огня на Донбассе, но с параллельным началом обсуждения кейса выборов в ОРДЛО и признания их результата – с последующей долгой реинтеграцией. И для Киева это – проблема. Какие выборы могут быть на оккупированных территориях, если там всё больше закручиваются гайки и ограничивается передвижение людей через линию разграничения? Причем ограничивается именно со стороны оккупантов. Киев, напротив, создает все условия для облегчения такого пересечения, улучшает инфраструктуру КПВВ. А с той стороны в последнее время целенаправленно делается всё, чтобы максимально снизить количество людей, пересекающих линию разграничения".

В этой ситуации, по мнению эксперта, Киев должен настаивать перед Вашингтоном, что об Украине без Украины говорить нельзя. Что консультации с нами должны происходить не только после переговоров первых лиц США и РФ, но и до. Что Украина должна знать о специфике этих переговоров.

"Также важно подготовить общественное мнение Украины к тому, что любые предложения наших партнеров, которые будут противоречить нашим национальным интересам, мы принимать не собираемся", – резюмирует Виталий Кулик.

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