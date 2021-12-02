Блинкен поговорил с Кулебой и Лавровым: главные выводы для Украины

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Ольга Чародий
В Стокгольме в четверг, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и России – Сергеем Лавровым. Какие выводы можно сделать? Какие возможности и риски просматриваются? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".
Блинкен - фото из открытых источников
Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик считает, что по итогам встреч в Стокгольме статус-кво российско-украинского конфликта не изменился.
"Может, есть какие-то договоренности, о которых мы не знаем. Но я сомневаюсь в этом. Похоже, что позиции Вашингтона и Москвы по поводу Украины не изменились. Москва по-прежнему говорит "мы не агрессор, это на нас собираются напасть, мы только защищаемся, это НАТО с Украиной нагнетают напряженность". И эту линию, ранее озвученную Путиным, Лавров в Стокгольме просто продолжил.
Что касается Вашингтона – предсказуемо были обвинения как раз таки в адрес Москвы. Что это именно Россия она создает напряженность, нарушает территориальную целостность Украины. Недаром Блинкен упомянул Хельсинские соглашения 1975 года о территориальной целостности и нерушимости границ. Тем самым напомнив не только о Донбассе, но и о Крыме. Потому что самый яркий пример нарушения Россией территориальной целостности и принципа нерушимости границ был продемонстрирован как раз таки в Крыму. В Донбассе он как бы присутствует, но РФ ведь уверяет, что "настамнет". В отличие от Крыма, который для россиян "Крымнаш". Я не вижу пока признаков того, что та или другая сторона прямо сейчас даст какую-то слабину, пойдет на некое компромиссное решение", – отмечает Владимир Дубовик.
По его словам, администрация Байдена продолжает следовать своему подходу, суть которого в сохранении жесткой позиции с одновременной необходимостью идти на контакт. В Белом доме, подчеркивает эксперт, уверены, что встречи важны, общение важно. И если нужно будет Байдену поговорить с Путиным онлайн – поговорит. Если нужно будет встретиться – встретится.
Конечно, продолжает эксперт, всегда есть риск для нас, что Запад, включая Вашингтон, может где-то дать слабину – и пойти на какие-то уступки России за счет интересов Украины. Вопрос и в том, акцентирует Владимир Дубовик, как настроено наше руководство. Потому что от президента Зеленского мы уже не раз слышали заявления о необходимости напрямую общаться с Москвой, потому что, мол, Запад нам может и не помочь…
Эксперт подытоживает: то, что встреча вообще произошла – уже неплохо для нас. Равно как то, что Запад всё же держит в прицеле внимания судьбу Украину. С другой стороны – всё это вписывается в планы Москвы.
Проблема в том, считает эксперт, что каждый раз россияне могут подниматься ставки, а аппетиты Москвы будут расти.
Политолог-американист Владислав Фарапонов акцентирует внимание, что по классическим канонам, встреча глав внешнеполитических ведомств предшествует встрече лидеров государств. Такое происходит не всегда, но достаточно часто.
Похоже, так было и в этот раз. Ведь беседуя с журналистами после встречи с Лавровым, Блинкен заявил, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, возможно, будут иметь возможность поговорить напрямую в ближайшее время.
Напомним, глава министерства иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в сотрудничестве разрабатывают жесткие экономические санкции в отношении России. Как отметил Дмитрий Кулеба, продолжается интенсивное сотрудничество по разработке комплексного пакета, который позволит сдерживать Россию от дальнейшей военной агрессии, включая в эти новые меры жесткие экономические санкции.
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