Блинкен поговорил с Кулебой и Лавровым: главные выводы для Украины

В Стокгольме в четверг, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и России – Сергеем Лавровым. Какие выводы можно сделать? Какие возможности и риски просматриваются? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Блинкен - фото из открытых источников





Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик считает, что по итогам встреч в Стокгольме статус-кво российско-украинского конфликта не изменился.

"Может, есть какие-то договоренности, о которых мы не знаем. Но я сомневаюсь в этом. Похоже, что позиции Вашингтона и Москвы по поводу Украины не изменились. Москва по-прежнему говорит "мы не агрессор, это на нас собираются напасть, мы только защищаемся, это НАТО с Украиной нагнетают напряженность". И эту линию, ранее озвученную Путиным, Лавров в Стокгольме просто продолжил.





Что касается Вашингтона – предсказуемо были обвинения как раз таки в адрес Москвы. Что это именно Россия она создает напряженность, нарушает территориальную целостность Украины. Недаром Блинкен упомянул Хельсинские соглашения 1975 года о территориальной целостности и нерушимости границ. Тем самым напомнив не только о Донбассе, но и о Крыме. Потому что самый яркий пример нарушения Россией территориальной целостности и принципа нерушимости границ был продемонстрирован как раз таки в Крыму. В Донбассе он как бы присутствует, но РФ ведь уверяет, что "настамнет". В отличие от Крыма, который для россиян "Крымнаш". Я не вижу пока признаков того, что та или другая сторона прямо сейчас даст какую-то слабину, пойдет на некое компромиссное решение", – отмечает Владимир Дубовик.





По его словам, администрация Байдена продолжает следовать своему подходу, суть которого в сохранении жесткой позиции с одновременной необходимостью идти на контакт. В Белом доме, подчеркивает эксперт, уверены, что встречи важны, общение важно. И если нужно будет Байдену поговорить с Путиным онлайн – поговорит. Если нужно будет встретиться – встретится.





"В Вашингтоне верят, что в данной ситуации (особенно, когда РФ создаёт напряженность вокруг Украины), принципиально важно сохранять контакт. Не обрывать связи, не класть трубку, а постоянно разговаривать с Москвой, – поясняет Владимир Дубовик. – Байден как представитель дипломатии старого образца считает, что нужно со всеми общаться и разговаривать. Даже с теми, с кем совсем не хочется, к кому ты негативно относишься".





Конечно, продолжает эксперт, всегда есть риск для нас, что Запад, включая Вашингтон, может где-то дать слабину – и пойти на какие-то уступки России за счет интересов Украины. Вопрос и в том, акцентирует Владимир Дубовик, как настроено наше руководство. Потому что от президента Зеленского мы уже не раз слышали заявления о необходимости напрямую общаться с Москвой, потому что, мол, Запад нам может и не помочь…





"Думаю, будет еще много подобных встреч, и еще долго будет витать напряженность в воздухе. Встреча глав внешнеполитических ведомств в Стокгольме и не могла снять эту напряженность, как не сняла ее июньская встреча Байдена и Путина в Женеве, – поясняет эксперт. – Будет еще много телефонной дипломатии. К сожалению, мир сейчас более озабочен другими вещами, нежели разрешением российско-украинского конфликта и упреждением вероятной новой агрессии РФ против Украины. Новый штамм коронавируса, миграционный кризис на белорусско-польской границе тревожат Запад куда больше. И тут мы видим элементы эгоистичного подхода. С другой стороны, это нормально, что каждая страна блюдет, прежде всего, собственные национальные интересы".





Эксперт подытоживает: то, что встреча вообще произошла – уже неплохо для нас. Равно как то, что Запад всё же держит в прицеле внимания судьбу Украину. С другой стороны – всё это вписывается в планы Москвы.





"То психологическое давление, которое россияне, бряцая оружием и выстреливая громкими заявлениями, оказывают на Киев и Вашингтон, как раз таки подразумевает, что будут соответствующие встречи на высшем уровне. С Россией будут общаться. Это то, чего хотят Путин и его окружение, – отмечает Владимир Дубовик. – Показать, что Россия востребована, что к ней относятся как к великой державе, от которой много зависит, что она играет важную роль в регионе и не только. Именно так всё будет преподносить российская пропаганда. Может, им этих статусных вещей и хватит, что предотвратит гипотетическое вторжение. Так было после весеннего обострения, когда Путин добился встречи с Байденом".





Проблема в том, считает эксперт, что каждый раз россияне могут подниматься ставки, а аппетиты Москвы будут расти.





"Уже четко ставится вопрос о не расширении НАТО, о не вхождении туда Украины. В практическую плоскость выносится меседж о необходимости подписать некий международно-правовой документ, который гарантировал бы, что Украина не вступит в НАТО. Но это нарушает все принципы расширения Альянса, о чём на днях говорил генсек НАТО. Он подчеркивал, что Москва не должна решать, кому быть или не быть членом Североатлантического альянса. Но она явно хочет это решать. Хочет подписать над головами украинцев некий такой договор о нейтралитете нашей страны, решить нашу судьбу. В общем, пока продолжается перетягивание каната. Но, по факту, ничего не меняется", – резюмирует Владимир Дубовик.





Политолог-американист Владислав Фарапонов акцентирует внимание, что по классическим канонам, встреча глав внешнеполитических ведомств предшествует встрече лидеров государств. Такое происходит не всегда, но достаточно часто.





Похоже, так было и в этот раз. Ведь беседуя с журналистами после встречи с Лавровым, Блинкен заявил, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, возможно, будут иметь возможность поговорить напрямую в ближайшее время.





"В каком формате это произойдет (очно или онлайн) – пока не понятно. Но, что встреча будет – уже объявленный факт, – отмечает Владислав Фарапонов. – Хороший знак и то, что от администрации Белого дома в последнее время поступило немало скрытых и открытых сигналов в адрес РФ касательно жесткого ответа, "тяжелых экономических санкций" в случае, если та решится на полномасштабное вторжение в Украину. Думаю, это в какой-то степени должно успокоить Украину. Несмотря на заявления о готовящейся встрече с Путиным, США дают понять, что не намерены закрывать глаза на провокационные действия России. Надеюсь, и встреча Блинкена с Лавровым, и грядущая встреча Байдена с Путиным приведут к деэскалации на украино-российской границе".





Напомним, глава министерства иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в сотрудничестве разрабатывают жесткие экономические санкции в отношении России. Как отметил Дмитрий Кулеба, продолжается интенсивное сотрудничество по разработке комплексного пакета, который позволит сдерживать Россию от дальнейшей военной агрессии, включая в эти новые меры жесткие экономические санкции.

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