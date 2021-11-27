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Байден обеспокоен возможным государственным переворотом, о котором заявил Зеленский

Президент США отреагировал на предположение о вероятном росте нестабильности в Украине

сегодня, 09:03
Автор:

Елена Бурдейная
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Президент США озабочен выступлением Президента Зеленского, в котором речь шла о вероятности переворота. Об этом сообщает агентство "Голос Америки".

Байден обеспокоен возможным государственным переворотом, о котором заявил Зеленский

Джо Байден во время общения с журналистами - видеоскрин

Джо Байден во время разговора с журналистами отметил, что взволнован ситуацией в Украине. Он заявил, что США поддерживает территориальную целостность страны и убежден, что правительство способно управлять государством.

Президент Соединенных Штатов "вполне возможно" лично обсудит с Владимиром Зеленским информацию о перевороте. Кроме того, напоминает агентство, вечером 26 ноября уже состоялось общение Джейка Салливана, советника по госбезопасности, и Андрея Ермака, руководителя офиса президента. Темой разговора были события, происходившие в Украине в последнее время.

Издание "Комментарии" напоминает, что Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на котором 30 журналистов задавали ему вопрос о жизни страны. В ходе марафона Президент сообщил, что есть аудио-записи, в которых обсуждается государственный переворот. Человек из России общался с человеком из Украины о мероприятиях, которые можно провести 1-2 декабря 2021 г. В контексте разговора звучало имя Рената Ахметова, владельца компании ДТЭК, и фигурировала фраза о финансовых расходах в размере 1 млрд дол.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заверил, что у России нет никаких планов по поводу переворота. Ринат Ахметов заявил, что информация Зеленского является "сплошной ложью". Предприниматель видит свое будущее, по его словам, только с Украиной, владеющей Крымом и Донбассом. Он также напоминает, что является крупнейшим налогоплательщиком, инвестором и работодателем.

Издание "Комментарии" публиковало предположения Владимира Зеленского, высказанные во время пресс-марафона. Подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/baiden-pro-derzhavnyy-perevorot/6329585.html
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