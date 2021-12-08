Переговоры Байдена и Путина: пойдут ли США на решительные меры в ответ на агрессию РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток-2" будет остановлен.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

И опять же – если подобное случится, Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также предоставят Киеву больше военной помощи.

При этом идут сообщения, что оборонный бюджет США не включает санкции против СП-2 и исключает положение о возможности введения санкций в отношении 35 россиян.

Не слишком ли много "если"…? Не кажется ли, что РФ, устроив эскалацию у украинских границ, выторговала, что хотела? И может продолжать в том же духе? Что могло остаться за кулисами переговоров Байдена и Путина? Ответы на эти вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

Свои "хотелки" Путин заявил до встречи с Байденом – это публичные и официальные гарантии Запада о том, что Украину не будут принимать в НАТО. Ультиматум Путина США выполнять не будут

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что военную эскалацию на границе с Украиной Кремль устраивал не из-за "Северного потока-2".

Владимир Фесенко поясняет:

" Свои "хотелки" Путин публично заявил до встречи с Байденом – это публичные и официальные гарантии Запада о том, что Украину Как и ожидалось (в том числе и мной), ультиматум Путина США выполнять не будут. Что касается "Северного потока-2" и санкций вообще, то Штаты придерживаются очень прагматичной тактики. Если санкции вводить до переговоров, то это не будет способствовать конструктивному обсуждению и договоренностям. Напротив, может спровоцировать новые агрессивные проявления со стороны России. А вот то, что еще до переговоров с Путиным прозвучали публичные предупреждения о возможных более жестких санкциях в случае вторжения в Украину, и эта позиция была согласована с европейскими партнерами, называется – политика сдерживания". Свои "хотелки" Путин публично заявил до встречи с Байденом – это публичные и официальные гарантии Запада о том, что Украину не будут принимать в НАТО.

Этого, к сожалению, не было в 2014 году, подчеркивает Владимир Фесенко. И об этом напомнил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Кстати, таких конкретных предупреждений не было и перед американо-российским саммитом в Женеве в июне этого года. И это не просто слова, а возможные очень конкретные и жесткие действия. Путина публично предупреждают, что в случае войны с Украиной возникнет самый острый кризис в его отношениях с Западом за все время его правления", – акцентирует политолог.

А отношения с Западом, особенно с Европой, важны для Путина. Именно поэтому он не пошел на прямую агрессию в 2014 году. Да и новые санкции могут стать болезненным (хотя и не катастрофичным) ударом по российской экономике, подчеркивает Владимир Фесенко.

По его мнению, за кулисами переговоров всегда остается очень многое. В данном же случае важен сам факт переговоров.

"Это означает, что обе стороны хотят договариваться. При этом официальные сообщения обеих сторон по состоявшимся переговорам говорят о том, что конкретных договоренностей по Украине достигнуто не было, – отмечает Владимир Фесенко. – И это ожидаемый результат. Но диалог США и России по украинской теме будет продолжаться. При этом США будут представлять украинские интересы и вести эти переговоры в тесной координации с украинской стороной".

Провокации РФ в очередной раз продемонстрировали неготовность администрации Байдена идти на конфликт с Россией

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили акцентирует, что уже не первое (достаточно вспомнить весну-2021) и, наверняка, не последнее стягивание российских войск к границам Украины. А результаты разговора Джо Байдена и Владимира Путина, по его мнению, дают понять, что США не готовы пойти на серьезную конфронтацию с Россией в случае расширения масштабов конфликта.

смешны, т.к. и так очевидно, что сами члены Альянса к этому не стремятся. К примеру, Германия, которая выступила против вступления в НАТО Украины и Грузии". "Байден не предложил ничего такого экстраординарного, что заставило бы задуматься Кремль о серьезных последствиях. "Северный поток-2" уже построен – и поставлять по нему газ в Германию можно будет, несмотря на санкции (которых может и не быть). По крайней мере, новый канцлер Олаф Шольц всегда поддерживал этот проект, – отмечает политолог-международник. – Предоставление Украине оружия без прямого участия вооруженных сил США в конфликте не сильно изменит баланс сил. Рассуждения Путина о "красных линиях" на счет расширения НАТО на Восток

Георгий Кухалейшвили резюмирует: провокации РФ в очередной раз продемонстрировали неготовность администрации Байдена идти на конфликт с Россией. Соответственно, США в данный момент не представляют угрозы РФ из-за недостаточной политической воли американского руководства и собственных интересов (именно Китай, а не Россия, – основной вызов для Штатов, по мнению Байдена).

Ранее на портале "Комментарии" — Лукашенко оценил вероятность нападения России на Украину.

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