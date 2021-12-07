В Белом доме подытожили встречу Путина и Байдена: подробности

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня общался через защищенный видеозвонок со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора американский президент отметил решительные экономические и другие меры в случае возможной военной агрессии на территорию нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Переговоры Путина и Байдена (Фото – White House)

По обнародованной информации, американский лидер рассказал об обеспокоенности США и совместных союзников из европейского сообщества по поводу российской эскалации силы у границы с Украиной и отметил, что они не будут стоять в стороне при возможном совершении военной агрессии и ответят, применяя решительные экономические и другие меры.

Президент США в разговоре еще раз сказал, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны, поэтому подчеркнул поддержку деэскалации и возвращение к методам дипломатии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден предупредил Путина – от атаки на Украину лучше отказаться . Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили встречу в формате видеоконференции, она длилась два часа и пять минут. Эксперты высказали свое мнение по поводу переговоров. Так, украинский политолог Андрей Смолий считает, что как таковых, результатов видеоконференции нет, потому что стороны не договорились фактически ни о чем. Абсолютно нет никаких слов или предложений, никакой конкретики о шагах по деэскалации или другим формам дипломатического урегулирования. По его словам, без учета переговоров Байдена и Путина, без учета их договоренности украинцы должны строить свое государство, поддерживать свою армию, отстаивать свои интересы.

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