Перед встречей с Путиным Байден может созвониться с Зеленским — СМИ

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Вечканова Елена
Предстоящая
встреча лидеров американского и российского государств будоражит умы многих
людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе
связанные с политикой. Как стало известно благодаря "Зеркалу недели", Джозеф
Байден может провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским перед саммитом в Швейцарии.
Байден может созвониться с Зеленским перед встречей с Путиным. Фото из открытых источников
Такой информацией
с журналистами поделились неназванные источники в правительстве. Также в
Кабмине якобы уточнили, что пока подобная возможность находится в стадии
разработки, поэтому о любой конкретики говорить еще рано.
Если же разговор между
президентами Украины и США состоится, то, вероятней всего, речь пойдет о войне
на Донбассе и влиянии РФ на ситуацию в нашей стране и Европе в целом.
Интересно, что подобный
шаг рекомендовал украинским властям сделать один из отечественных дипломатов, экс-заместитель главы администрации президента Украины
Константин Елисеев.
По
его мнению, команда Зеленского должна была начать работу над любым вариантом контакта с администрацией Белого Дома до того, как пройдет женевский саммит с
Путиным. Телефонная беседа была одним из предложений. Лучше этого, по словам Елисеева,
была бы только личная встреча. Что еще, как считает эксперт, должна предпринять
Украина в этом направлении, можно узнать в нашем материале.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы насчет предстоящей встречи лидеров США и России делают отечественные эксперты. Больше деталей — в нашей публикации.
Также на портале вы можете прочесть о том, какие риски для Украины от предстоящего президентского саммита в Женеве видит Владимир Зеленский.
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