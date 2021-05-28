logo
Русский Українська

BTC/USD

37039.29

ETH/USD

2595.15

LTC/USD

178.32

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Перед встречей с Путиным Байден может созвониться с Зеленским — СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Перед встречей с Путиным Байден может созвониться с Зеленским — СМИ

Вероятней всего, речь пойдет о войне на Донбассе и нынешней роли Украины на мировой политической арене

сегодня, 16:21
Автор:

Вечканова Елена

Предстоящая встреча лидеров американского и российского государств будоражит умы многих людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе связанные с политикой. Как стало известно благодаря "Зеркалу недели", Джозеф Байден может провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским перед саммитом в Швейцарии.

Перед встречей с Путиным Байден может созвониться с Зеленским — СМИ

Байден может созвониться с Зеленским перед встречей с Путиным. Фото из открытых источников

Такой информацией с журналистами поделились неназванные источники в правительстве. Также в Кабмине якобы уточнили, что пока подобная возможность находится в стадии разработки, поэтому о любой конкретики говорить еще рано.

Если же разговор между президентами Украины и США состоится, то, вероятней всего, речь пойдет о войне на Донбассе и влиянии РФ на ситуацию в нашей стране и Европе в целом.

Интересно, что подобный шаг рекомендовал украинским властям сделать один из отечественных дипломатов, экс-заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его мнению, команда Зеленского должна была начать работу над любым вариантом контакта с администрацией Белого Дома до того, как пройдет женевский саммит с Путиным. Телефонная беседа была одним из предложений. Лучше этого, по словам Елисеева, была бы только личная встреча. Что еще, как считает эксперт, должна предпринять Украина в этом направлении, можно узнать в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы насчет предстоящей встречи лидеров США и России делают отечественные эксперты. Больше деталей — в нашей публикации.

Также на портале вы можете прочесть о том, какие риски для Украины от предстоящего президентского саммита в Женеве видит Владимир Зеленский.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-ta-ssha-opratsovujut-dzvinok-mizh-bajdenom-ta-zelenskim-pered-sammitom-iz-putinim-v-zhenevi-znua.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ