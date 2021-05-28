Перед встречей с Путиным Байден может созвониться с Зеленским — СМИ

Предстоящая встреча лидеров американского и российского государств будоражит умы многих людей по всему миру. Особое внимание к ней проявляют украинцы, в том числе связанные с политикой. Как стало известно благодаря "Зеркалу недели", Джозеф Байден может провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским перед саммитом в Швейцарии.



Байден может созвониться с Зеленским перед встречей с Путиным. Фото из открытых источников

Такой информацией с журналистами поделились неназванные источники в правительстве. Также в Кабмине якобы уточнили, что пока подобная возможность находится в стадии разработки, поэтому о любой конкретики говорить еще рано.

Если же разговор между президентами Украины и США состоится, то, вероятней всего, речь пойдет о войне на Донбассе и влиянии РФ на ситуацию в нашей стране и Европе в целом.

Интересно, что подобный шаг рекомендовал украинским властям сделать один из отечественных дипломатов, экс-заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его мнению, команда Зеленского должна была начать работу над любым вариантом контакта с администрацией Белого Дома до того, как пройдет женевский саммит с Путиным. Телефонная беседа была одним из предложений. Лучше этого, по словам Елисеева, была бы только личная встреча. Что еще, как считает эксперт, должна предпринять Украина в этом направлении, можно узнать в нашем материале.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы насчет предстоящей встречи лидеров США и России делают отечественные эксперты. Больше деталей — в нашей публикации.

Также на портале вы можете прочесть о том, какие риски для Украины от предстоящего президентского саммита в Женеве видит Владимир Зеленский.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!