Когда и где пройдет саммит Путина и Байдена: названо дату — СМИ

Представители многих стран с нетерпением ждут обещанной личной встречи лидеров американского и российского государства. Как информирует Associated Press, самым вероятным местом для проведения президентского саммита является швейцарская Женева.



Байден может встретиться с Путиным в Женеве уже 15 июня. Фото: ТАСС

Такую информацию в новостном агентстве подают, ссылаясь на анонимные источники среди американских политиков.

Стоит отметить, что сообщается даже приблизительная дата встречи между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. И хотя официально стороны еще не подтвердили подобную информацию, журналисты утверждают, что мероприятие запланировано на 15 и 16 июня 2021 года.

Будет ли саммит проведен до или после пребывания Байдена в штаб-квартире Североатлантического альянса, не сообщается. Также пока не раскрывается и тематика вопросов, которые два президента должны будут обсудить.

Следует отметить, что несколько европейских стран, среди которых Чехия, высказали желание принимать президентский саммит Путина и Байдена. Однако выбор, скорее всего, таки падет на Швейцарию.

К слову, для Женевы будет не "впервой" принимать глав РФ и Штатов. Еще в 1985 году на швейцарской территории состоялась встреча американского президента Рональда Рейгана и руководителя СССР Михаила Горбачева. Тогда запланированный саммит смог улучшить отношения между Западом и Востоком.

Напомним, что многие отечественные эксперты возлагают большие надежды на планирующуюся президентскую встречу. Все потому, что, вероятно, одним из обсуждаемых вопросов станет военная ситуация на Донбассе. Почему же некоторые другие специалисты считают, что даже встреча с Байденом не изменит позиции Путина насчет агрессии в Украине, можно узнать в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, украинской власти стоит себя вести в преддверии саммита президентов США и России.

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