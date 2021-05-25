logo
Русский Українська

BTC/USD

37625.26

ETH/USD

2538.73

LTC/USD

175.93

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Когда и где пройдет саммит Путина и Байдена: названо дату — СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда и где пройдет саммит Путина и Байдена: названо дату — СМИ

Встреча американского и российского президентов, скорее всего, состоится в Женеве 15-16 июня 2021 года

сегодня, 16:47
Автор:

Вечканова Елена

Представители многих стран с нетерпением ждут обещанной личной встречи лидеров американского и российского государства. Как информирует Associated Press, самым вероятным местом для проведения президентского саммита является швейцарская Женева.

Когда и где пройдет саммит Путина и Байдена: названо дату — СМИ

Байден может встретиться с Путиным в Женеве уже 15 июня. Фото: ТАСС

Такую информацию в новостном агентстве подают, ссылаясь на анонимные источники среди американских политиков.

Стоит отметить, что сообщается даже приблизительная дата встречи между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. И хотя официально стороны еще не подтвердили подобную информацию, журналисты утверждают, что мероприятие запланировано на 15 и 16 июня 2021 года.

Будет ли саммит проведен до или после пребывания Байдена в штаб-квартире Североатлантического альянса, не сообщается. Также пока не раскрывается и тематика вопросов, которые два президента должны будут обсудить.

Следует отметить, что несколько европейских стран, среди которых Чехия, высказали желание принимать президентский саммит Путина и Байдена. Однако выбор, скорее всего, таки падет на Швейцарию.

К слову, для Женевы будет не "впервой" принимать глав РФ и Штатов. Еще в 1985 году на швейцарской территории состоялась встреча американского президента Рональда Рейгана и руководителя СССР Михаила Горбачева. Тогда запланированный саммит смог улучшить отношения между Западом и Востоком.

Напомним, что многие отечественные эксперты возлагают большие надежды на планирующуюся президентскую встречу. Все потому, что, вероятно, одним из обсуждаемых вопросов станет военная ситуация на Донбассе. Почему же некоторые другие специалисты считают, что даже встреча с Байденом не изменит позиции Путина насчет агрессии в Украине, можно узнать в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, украинской власти стоит себя вести в преддверии саммита президентов США и России.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/geneva-europe-summits-government-and-politics-93dbab09cac22047a7b2f9fb61682c94
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ