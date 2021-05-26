Встреча Байдена и Путина: какие вызовы стоят перед Украиной

Официальное объявление саммита Байден-Путин в Женеве 16 июня ни для кого не стало неожиданностью, ведь разговоры об этом шли уже не первую неделю. Однако, как считает дипломат, экс-заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, Украине стоит активизировать свое внешнее сотрудничество с Америкой. Свое мнение эксперт высказал в личном Telegram-канале.



Эксперт рассказал, что делать Украине перед саммитом Байден-Путин. Фото из открытых источников

По словам Елисеева, встреча в Женеве станет определяющей, как минимум, до следующих переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Как максимум — едва ли не на весь период демократической администрации США. Эксперт уверяет, что все сигналы, озвученные на этом саммите, могут быть "на вес золота".

"Украина должна быть в первой обойме Байдена. Пусть лучше по результатам переговоров стороны заявят об основательных разногласиях, но нельзя допустить, чтобы тема Украины оказалась в блоке "разное" — "девальвировала" на фоне других вызовов безопасности. Это принципиально", — пишет Константин Елисеев.

Отечественной дипломатии эксперт предлагает шесть поочередных шагов, которые следует сделать в самое ближайшее время.

"Во-первых, [следует] уже работать над возможностью личной встречи Зеленский-Байден в Европе, желательно, накануне переговоров с Путиным. Телефонные переговоры. Любой контакт. Как минимум — послание президента Зеленского Байдену с фиксацией украинского видения роли США в мирном процессе и противодействии российской агрессии", — уверен Елисеев.

Вторым шагом эксперт предполагает незамедлительный визит конфидента Банковой в Вашингтон. Там политикам следует провести консультации с командой Байдена, дабы изложить позиции Украины насчет ключевых вопросов нацбезопасности и геополитических интересов. Здесь и тема войны на Донбассе, и оккупация Крыма, и присоединение к НАТО и Евросоюзу.

"В-третьих, активизация контактов по линии Совета нацбезопасности, МВД-Госдеп, Конгресс-Рада — для усиления критических для Киева содержательных сигналов накануне встречи Байден-Путин в Женеве", — также подчеркивает Константин Елисеев.

Далее дипломат предлагает мобилизировать контакты Банковой и МИД Украины со странами Большой Семерки, Евросоюза и НАТО. Это должно помочь сформировать позитивное для Украины содержание дискуссий лидеров Запада с Байденом накануне Женевского саммита.

Также Константин Елисеев напоминает, что следует ускорить получение верительных грамот новоиспеченному послу Украины в США Оксане Маркарова. Эти документы необходимы ей, чтобы заниматься серьезными переговорами и т.п.

"Следует максимально интенсифицировать коммуникационную кампанию. Обеспечить заметное присутствие позиции Украины в американских медиа. Активизировать "группу поддержки" Украины в Конгрессе и экспертной среде. Максимально задействовать потенциал украинской диаспоры в США. Это именно тот случай, когда "каши маслом не испортишь", — уверен эксперт.

Резюмируя, Елисеев подчеркивает, что встреча Байдена с Путиным — весьма символична, ведь будет проходить уже после контакта американского президента с представителями ЕС и НАТО. Для Украины это также важно, ведь по словам дипломата, это открывает еще одну площадку для активных действий украинцев.

"Все наши друзья должны зарядить Байдена на приоритетность поддержки Украины. В Женеву американский лидер должен прибыть как лидер Запада, представляющий коллективную позицию глобального демократического общества. Следует обеспечить то, чтобы Байден в Женеве точно говорил об Украине и за Украину, делал это с позиции силы, защиты евроатлантических перспектив, единства и солидарности с Киевом", — отметил Константин Елисеев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы насчет предстоящей встречи лидеров США и России делают отечественные эксперты. Больше деталей — в нашем материале.

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