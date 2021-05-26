Встреча Байдена и Путина: какие вызовы стоят перед Украиной

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Вечканова Елена
Официальное
объявление саммита Байден-Путин в Женеве 16 июня ни для кого не стало
неожиданностью, ведь разговоры об этом шли уже не первую неделю. Однако, как
считает дипломат, экс-заместитель главы администрации президента Украины
Константин Елисеев, Украине стоит активизировать свое внешнее сотрудничество с
Америкой. Свое мнение эксперт высказал в личном Telegram-канале.
Эксперт рассказал, что делать Украине перед саммитом Байден-Путин. Фото из открытых источников
По словам
Елисеева, встреча в Женеве станет определяющей, как минимум, до следующих
переговоров между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Как максимум — едва
ли не на весь период демократической администрации США. Эксперт уверяет, что
все сигналы, озвученные на этом саммите, могут быть "на вес золота".
Отечественной
дипломатии эксперт предлагает шесть поочередных шагов, которые следует сделать
в самое ближайшее время.
Вторым шагом
эксперт предполагает незамедлительный визит конфидента Банковой в Вашингтон.
Там политикам следует провести консультации с командой Байдена, дабы изложить
позиции Украины насчет ключевых вопросов нацбезопасности и геополитических
интересов. Здесь и тема войны на Донбассе, и оккупация Крыма, и присоединение к
НАТО и Евросоюзу.
Далее дипломат
предлагает мобилизировать контакты Банковой и МИД Украины со странами Большой
Семерки, Евросоюза и НАТО. Это должно помочь сформировать позитивное для Украины
содержание дискуссий лидеров Запада с Байденом накануне Женевского саммита.
Также Константин
Елисеев напоминает, что следует ускорить получение верительных грамот новоиспеченному
послу Украины в США Оксане Маркарова. Эти документы необходимы ей, чтобы заниматься
серьезными переговорами и т.п.
Резюмируя,
Елисеев подчеркивает, что встреча Байдена с Путиным — весьма символична, ведь будет
проходить уже после контакта американского президента с представителями ЕС и
НАТО. Для Украины это также важно, ведь по словам дипломата, это открывает еще
одну площадку для активных действий украинцев.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие прогнозы насчет предстоящей встречи лидеров США и России делают отечественные эксперты. Больше деталей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, какие риски для Украины от предстоящего президентского саммита в Женеве видит Владимир Зеленский.
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