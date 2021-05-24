Встреча Путина и Байдена: что важно Украине делать в этом ракурсе

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, скорее всего, пройдет в Женеве, сообщает в понедельник телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Байден и Путин. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как РФ и США готовятся к встрече Путина и Байдена? Что важно Украине делать в этом ракурсе? Эксперты оценили этот шаг для издания "Комментарии".

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин отмечает: "Пока мы тщательно наблюдали за перипетиями Евровидения, 20 мая в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета состоялась встреча глав внешнеполитически ведомств РФ и США — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. За день до этой встречи в мировых медиа появилась информация о том, что США не станут поддерживать санкции против российского проекта "Nord Stream 2", который лоббирует канцлер Германии Ангела Меркель. Вместо этого американское госказначейство якобы добавило в санкционный список 13 российских морских судов".

Администрация Белого дома тогда подчеркнула, что продолжит считать российский газопровод угрозой энергетической безопасности для Европы и будет протестировать против его достройки.

"Однако, в практической плоскости российским судам уже давно наплевать на американские санкции. Единственное, что замедляло достройку газопровода — это санкционные угрозы европейским страховым, финансовым и судовладельческим компаниям, — поясняет Дмитрий Золотухин. — Теперь же путь к достройке газопровода открыт. А российские медиа уже доложили, что российский трубоукладчик судно "Фортуна" возвращается к работе".

В свою очередь, американское политическое издание The Hill опубликовало сразу несколько колонок. Кто-то из демократического лагеря предлагает Украине денежные компенсации — в обмен на то, что наши газопроводные интересы будут проигнорированы в геополитической игре. Сенаторы республиканского лагеря, напротив, выступают с инициативами усиления санкций против менеджмента "Nord Stream 2" и морских судов, которые его достраивают. Однако, пока что — волки остаются сытыми, а овцы – целыми, подчеркивает эксперт.

На фоне этой проблематики, Блинкен во время встречи со своим коллегой Лавровым поднимал вопрос об агрессивных действиях Кремля на границах Украины.

"Однако, по оценкам медиа, мейнстримом встречи всё же был месседж о важности предсказуемых и стабильных отношений между США и Россией. По словам Блинкена, есть много вопросов, в которых интересы обоих стран "пересекаются и накладываются": милитаризация Арктики, Иран, Афганистан, ядерная программа Северной Кореи... По всей видимости, Блинкен старается построить диалог с Кремлем в тех вопросах, которые не должны вызвать критического противостояния, как в ситуации с Украиной. Кремль, видимо, это понимает и старается создавать новые болевые точки для Байдена, чтобы максимально расширить возможность для манипуляций. Ситуация с политической поддержкой ХАМАС и разжигание конфликта в секторе Газа грудными телеграм-каналами — тому подтверждение", — уверен Дмитрий Золотухин.

Он также обращает внимание, что Лавров в беседе с Блинкеном продолжил "качать права", обещая возмездие для тех, кто будет нарушать интересы Кремля. Ну, а Путин в своем недавнем выступлении, вообще пообещал всем "выбить зубы" (в контексте тех, кто желает "откусить" Сибирь от России).

"Но, сиквел "мочить в сортирах" от престарелого диктатора звучит, скорее, комично, нежели угрожающе, — считает эксперт. — Так или иначе, и Россия и США демонстрируют мускулы при одновременном обещании друг другу готовности прилично разговаривать. Кремль пообещал отвести от границ Украины войска. А Вашингтон дал сигнал, что "Nord Stream 2" может быть достроен. Реальность и искренность шагов обоих сторон, в данном случае, вопрос для обсуждения".

По мнению Дмитрия Золотухина, Украина в этом контексте, к большому сожалению, продолжит оставаться исключительно разменной монетой и ресурсом для продвижения чужих стратегий.

"Единственным путем изменить этот статус-кво является создание и реализация нетривиальных шагов и свой план игры, — считает эксперт. — Санкции против "каналов Медведчука" и уголовное дело против него и его соратников стало такой попыткой. Было бы хорошо довести ее до конца. Но камнем преткновения в более гибком и мощном дипломатическом маневрировании остается человек, который, вместо министра иностранных дел, держит ниточки международных процессов в своих руках, имея возможность убеждать президента в своей исключительной непогрешимости".

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский предполагает, что встреча Байдена и Путина состоится до саммитов "Большой семерки" (с 11 по 13 июня в Великобритании) и НАТО (14 июня в Бельгии), участие в которых ранее анонсировалось как первое зарубежное турне Джо Байдена в статусе американского президента.



"Первая причина – с кем, если не с президентом РФ, выстраивать отношения президенту США после прихода на должность Такие встречи были у его предшественников, так что точно будет и у Байдана. Вторая причина – США хотят оставаться мировым гегемоном на политической карте. А потому удобно ехать на саммит G7 и НАТО, уже имея план действий касательно РФ, что Байден и попытается предложить (или навязать) своим европейским партнерам. Третье – Путин сейчас ослаблен, у нет мощных союзников в решении геополитических целей на мировой карте. Германия или Китай коммуницируют с Россией на уровне личной выгоды и экономической заинтересованность. Играть с ней в одной команде в политические игры они не готовы", — поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что тем для встречи Байдена с Путиным накопилось много. Это вопросы стратегической стабильности, ядерных программ, ситуации в Афганистане, Иране, Сирии, Ливии, Украине. Вопросы, связанные с "Северным потоком-2", с санкциями против РФ и так далее.

"Наша задача и интересы — чтобы украинский вопрос не потерялся в этом перечне или не стал разменной монетой, — подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Зеленский, понимая это, заявил на пресс-конференции 20 мая, надувая щеки, что он с Блинкеным переговорили, что вопрос Украины без Украины решаться не будет (понимая важность темы и субъектность Украины на мировой арене). Но такая тактика — не верна. США могут стать лучшим из адвокатов в решении нашего конфликта с РФ. И самое правильное было бы провести все коммуникации, пусть даже неофициальные, с представителями Белого дома. Я надеюсь, что такая украинско-американская встреча обязательно состоится в преддверии встречи Байдена с Путиным и перед чередой саммитов в ЕС. Также есть надежда, что украинская сторона не просто выскажет свои пожелания, а выдвинет конкретные предложения США, поясняя, почему выгодна общая позиция по тем или иным вопросам. На примере того же СП-2. Украина могла бы сохранить стратегическую важность нашей ГТС, а США – лоббировать европейские рынки для сбыта своего сжиженного газа".

Эксперт считает, что подобного рода предложения могли бы заинтересовать Штаты и объединить наши позиции по ряду вопросов накануне встречи Байдена с Путиным. Особенно в ракурсе общей украинско-американской позиции касательно разрешения конфликта между РФ и Украиной.

Напомним, в Белом доме анонсировали визит президента США Джозефа Байдена в Европу в первый месяц лета. Количество европейских стран, которые посетит американский президент, пока неизвестно. Однако в Офисе президента Украины считают, что, если в графике Байдена будет достаточно времени, он может встретиться с Владимиром Зеленским. Джо Байден также может посетить Украину на День Независимости.



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