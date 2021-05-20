Встреча Байдена и Путина: какие риски видит Зеленский

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Наталья Некрасова
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина необходимы, однако риски для Украины в этой встрече есть. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Американский президент знает позицию украинской власти относительно переговоров с Россией, отметил Зеленский. Он сообщил, что обсуждал это во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Главным риском он назвал договоренности о снятии санкций США в отношении компаний, задействованных в строительстве трубопровода "Северный поток-2", единственным владельцем которого является "Газпром". Это большой риск, ведь это угрожает энергетической безопасности Украины и Европы, и станет проигрышем США, считает Зеленский.
Он добавил, что США могут пойти на такой шаг и обеспокоен этой ситуацией. Зеленский также анонсировал визит американской делегации в Украину в июне.
Напомним, в Белом доме анонсировали визит президента США Джозефа Байдена в Европу в июне. Количество европейских стран, которые посетит американский президент, пока неизвестно. Однако в Офисе президента Украины считают, что, если в графике Байдена будет достаточно времени, он может встретиться с Владимиром Зеленским. Джо Байден также может посетить Украину на День Независимости.
В МИД РФ уже заявили, что встреча президентов США и России точно состоится в одной из европейских столиц.
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