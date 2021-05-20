Встреча Байдена и Путина: какие риски видит Зеленский

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина необходимы, однако риски для Украины в этой встрече есть. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.



Джо Байден и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американский президент знает позицию украинской власти относительно переговоров с Россией, отметил Зеленский. Он сообщил, что обсуждал это во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



"Они (Байден и Путин — ред.) будут обсуждать украинский вопрос только в том пространстве и адженде, которые будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать, несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть", —сказал президент Украины.

Главным риском он назвал договоренности о снятии санкций США в отношении компаний, задействованных в строительстве трубопровода "Северный поток-2", единственным владельцем которого является "Газпром". Это большой риск, ведь это угрожает энергетической безопасности Украины и Европы, и станет проигрышем США, считает Зеленский.



"Я считаю, что это будет проигрыш лично президента Байдена. Я это говорю открыто и откровенно, почему это будет серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния. Я знаю, что разные мнения по поводу этого у партнеров. Я знаю, что разделились даже мнения в Сенате и Конгрессе США... Я знаю, что нет общей позиции и мнения. Это — серьезная игра", — заявил Зеленский.

Он добавил, что США могут пойти на такой шаг и обеспокоен этой ситуацией. Зеленский также анонсировал визит американской делегации в Украину в июне.



Напомним, в Белом доме анонсировали визит президента США Джозефа Байдена в Европу в июне. Количество европейских стран, которые посетит американский президент, пока неизвестно. Однако в Офисе президента Украины считают, что, если в графике Байдена будет достаточно времени, он может встретиться с Владимиром Зеленским. Джо Байден также может посетить Украину на День Независимости.



В МИД РФ уже заявили, что встреча президентов США и России точно состоится в одной из европейских столиц.

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