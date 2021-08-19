О чем будут говорить Меркель и Путин: назвали главную тему разговора лидеров ФРГ и России

Повестка дня для переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина резко изменилась из-за ситуации в Афганистане, где после месяца боевых действий власть захватило радикальное исламистское движение "Талибан", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото: Reuters





Неопределенная ситуация в Афганистане и станет центральной темой переговоров между Меркель и Путиным во время их встречи в Москве 20 августа. Кроме того, стороны намерены обсуждать ситуацию на Донбассе, в Беларуси и, если верить Зайберту, газовый транзит через Украину.





Постпред правительства утверждает, в частности, что канцлер крайне заинтересована в сохранении газового транзита через Украину в соответствии с заключенной с США договоренностью по "Северному потоку-2".





Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии визита Ангелы Меркель в Украину стало известно о том, что немецкий канцлер осуществит вояж в столицу России 20 августа. Меркель намерена обсудить с российским президентом окончание строительства проблемного проекта "Северный поток-2". В России заявили, что нет никаких преград, чтобы проект был успешно введен в эксплуатацию. 23 августа должно быть официально объявлено о том, что строительство завершено.





Отметим, Киев настоятельно просил Ангелу Меркель найти в своем графике время и остаться в Киеве на саммит "Крымской платформы" 23 августа, но пока что в немецком правительстве ответили отказом из-за плотного графика канцлера. Кстати, во время пребывания в Киеве Меркель получит от Зеленского орден.

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