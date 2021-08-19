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Меркель получит от Зеленского орден

Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Киев "Орденом Свободы"

сегодня, 10:08
Автор:

Кравцев Сергей

По приезду в Украину канцлера ФРГ Ангелу Меркель ждет приятный сюрприз. Президент Украины Владимир Зеленский наградит канцлера "Орденом Свободы", высшим орденом, которым могут быть награждены иностранцы в Украине. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства, которая представила график Меркель в столице Украины.

Меркель получит от Зеленского орден

Владимир Зеленский и Ангела Меркель Фото из открытых источников

В пресс-службе также приоткрыли подробности переговоров между лидерами Украины и Германии. Во время встречи будут подняты вопросы углубления украино-немецких связей, партнерского сотрудничества в экономической сфере. Отдельно будет обсуждаться процесс реформ в Украине, а также выполнение Киевом Минских соглашений.

Итогом переговоров должен стать совместный подход Зеленского и Меркель к представителям масс-медиа. Приезд Меркель в Киев ожидается 22 августа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в преддверии визита Ангелы Меркель в Украину стало известно о том, что немецкий канцлер осуществит вояж в столицу России 20 августа. Меркель намерена обсудить с российским президентом окончание строительства проблемного проекта "Северный поток-2". В России заявили, что нет никаких преград, чтобы проект был успешно введен в эксплуатацию. 23 августа должно быть официально объявлено о том, что строительство завершено.

Отметим, Киев настоятельно просил Ангелу Меркель найти в своем графике время и остаться в Киеве на саммит "Крымской платформы" 23 августа, но пока что в немецком правительстве ответили отказом из-за плотного графика Ангелы Меркель.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/19/7126765/
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