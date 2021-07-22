Российская Федерация готова обсуждать продление транзита газа через Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Транзит газа после 2024: подпишут ли Украина с РФ новый контракт - фото из открытых источников

Нынешний пятилетний контракт, напомним, рассчитан до конца 2024 года. Согласно его условиям, минимально гарантированная прокачка от Газпрома – 65 млрд кубометров газа в первый год (2020-й) и по 40 млрд в последующие четыре. При этом, даже не прокачивая нужный объем, Газпром должен за него заплатить.

Каковы шансы на подписание нового контракта, учитывая всё более реальный запуск "Северного потока-2"? Какие там могут быть условия? Если не подпишется контракт на транзит и поставки газа из России, что делать Украине? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось за помощью экспертов.

У России и Украины нет иных вариантов, кроме как подписать новый газовый контракт

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов считает, что у России и Украины нет иных вариантов, кроме как подписать новый газовый контракт.

"Гарантией сохранения газотранспортной системы (ГТС) Украины является увеличение потребления газа в европейских странах. Чтобы обеспечить полный объем потребления газа в Европе, недостаточно прокачивать его только по газопроводам в обход Украины. Порядка 40-50 млрд кубов нужно прокачивать через нашу ГТС. Что соответствует ее примерной загрузке в настоящее время", – поясняет Виктор Савинов.

Он также отмечает, что в зимние месяцы пропускная способность "Северного потока-2" и подобных газопроводов не достаточна. Так что необходимо заполнять подземные газовые хранилища (ПГХ).

"В Европе существуют ПГХ, которые по объему больше, чем те, что совмещены с ГТС на территории Украины. Но логистика прокачки газа, особенно в восточную и центральную Европу, требует дополнительных вложений, чтобы использовать хранилища, находящиеся вне территории Украины. В критически зимние месяцы только наличие 15-20 млрд кубометров газа в ПГХ ГТС Украины может обеспечить необходимый объем газа для обеспечения потребностей европейских стран. А соответственно – выполнение Россией своих обязательств как страны-поставщика", – подчеркивает Виктор Савинов.

По его словам, данная схема и является гарантией для сохранения транзита через Украину, о чём и говорят президент США Байден и канцлер ФРГ Меркель, считая, что это понятно априори.

"Однако в Украине после того, как СП-2 стал практические свершившимся фактом, разразилась настоящая паника по той причине, что в нашей стране фактор обязательств РФ по отношению к странам ЕС не учитывается, – говорит Виктор Савинов. – Это вызвало резкое неудовольствие руководителей США и ЕС, которые называют информацию об отсутствии гарантий на подписание новых газовых соглашений между Украиной и РФ дезинформацией. Особенно остро реагируют США, указывая, что если истерика в украинских СМИ не прекратится, это может негативно сказаться на дружеских отношениях между Украиной и Штатами".

Украине давно нужно было выстраивать европейский хаб

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что у россиян нет мотивации продлевать контракт на транзит газа через Украину.

"Не для того они строили "Северный поток" и не только его. Теоретически могут обещать, что угодно. Но на практике, даже если переговоры будут, они превратятся в затянутый процесс, а выдвигаемые условия будут абсолютно издевательскими. Нам предложат либо качать газ практически бесплатно, либо в объемах, ниже рентабельности нашей ГТС. Так что эти переговоры ничем не закончатся", – прогнозирует Тарас Загородний.

По его мнению, Украине давно нужно было выстраивать европейский хаб, чтобы российский газ покупался на нашей восточной границе (кордон с РФ), а не на западной, как сейчас.

"Тем более, что есть возможности хранилищ, туда можно было закачивать газ для дальнейшей продажи. Создавать рынок, как пытается сейчас Германия, – поясняет эксперт. – Что делать сейчас? Пытаться всё же стать газовым хабом. Привлекать к этому заинтересованных зарубежных партнеров. Активизировать переговоры о поставках газа с Ближнего Востока. С теми же турками договариваться о создании терминала, в Одессе, например. Ну и, конечно, увеличивать собственную добычу. Впрочем, есть еще шансы дожать ситуацию, чтобы по СП-2 газ не пошел. Но это вопрос наших лоббистских возможностей".

Ранее портал "Комментарии" писал, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2".









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!