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В «Слуге народа» просят не кричать «зрада» - Меркель не будет оставаться на саммит «Крымской платформы»

В "Слуге народа" не видят проблемы, что Меркель не будет принимать участие в Крымской платформе

16 августа 2021, 17:33
Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не задержится в столице Украины на саммит "Крымской платформы". Госпожа Меркель проведет разговор на несколько важных тем с главой украинского государства Владимиром Зеленским 22 августа, после чего отправится в Германию. Вот только в президентской фракции "Слуга народа" ничего страшного в том, что Меркель не будет принимать участие в "Крымской платформе", не видят. Хотя изначально саммит предполагался для первых лиц государств. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" заявила одна из спикеров "Слуги народа", народный депутат Ирина Верещук. 

В «Слуге народа» просят не кричать «зрада» - Меркель не будет оставаться на саммит «Крымской платформы»

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: kanaldom.tv

Нардеп заявила, что Ангела Меркель не может остаться в Киеве на два дня из-за огромной занятости. Мол, у канцлера Германии все расписано было еще задолго до даты саммита и это весьма прогнозируемо.

"Меркель не может оставаться так, как она хочет, глядя на успешность визита. Здесь эмоции лишние", — считает Верещук.

По словам нардепа, нет никаких причин кричать о "зраде". Здесь какие-то эмоции не должны брать верх. Нардеп также возразила, что Меркель сознательно избегает своего участия в "Крымской платформе" чтобы не злить Россию.

Ирина Верещук считает, что, если Меркель будет в Киеве 22 августа, то это уже означает, что она не поддается на давление Москвы. Даже если такое давление и есть, то приезд фрау Меркель 23 августа в Киев – это уже показатель, что уговоры Кремля не идти на диалог с Украиной всё-таки не подействовали.

Читайте также на портале "Комментарии" – канцлер ФРГ Ангела Меркель решила внезапно перед приездом в столицу Украины посетить Москву, где побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. О чем будет идти разговор двух лидеров до сих пор неизвестно.


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Источник: https://24tv.ua/tut-emotsiyi-zayvi-vereshhuk-pro-uchast-merkel-novini-rosiyi_n1713997
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