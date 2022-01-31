Новый раунд переговоров США и РФ: пойдут ли стороны на уступки и чего ждать Украине

На этой неделе может состояться новый раунд переговоров между США и Россией касательно российских требований по "гарантиям безопасности".

Переговоры США и РФ. Коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CBS заявила, что в ближайшее время планируется встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Лавров и Блинкен завтра проведут телефонный разговор.

Какие ожидания от этого раунда? Кто и на какие уступки может пойти – и почему? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Нас хотят вынудить выполнять Минские соглашения в российской трактовке. А именно – политическая часть перед безопасностной

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала напоминает: говорят дипломаты, пушки молчат. Так что, подчеркивает он, пока идут переговоры в очном и заочном форматах, в Украине можем быть более-менее уверены, что широкомасштабных военных действий со стороны РФ ожидать не приходится. Если, конечно, Путин действительно имеет такой план.

"Также нужно понимать, что встреча является последствием письменного ответа США на требования РФ перестроить безопасность в Европе. Позиции будут и далее согласовываться. По тем требованиям, что есть у РФ – и ответам, которые дали Штаты. Они однозначно отметили, что возврата НАТО к конфигурации 1997 года не будет. И что двери Альянса останутся открытыми для всех желающих. В остальном, возможно, есть вариант искать точки соприкосновения. Если, конечно, как отметил госсекретарь США Блинкен, РФ на самом деле выбрала политико-дипломатический путь. Так что стороны будут сверять позиции", – поясняет Виталий Бала.

По его словам, так или иначе – к какому-то компромиссу придут. Вопрос в том – чтобы этого не было за счет национальных интересов Украины.

"Потому что я всё больше утверждаюсь во мнении, что нас хотят вынудить выполнять Минские соглашения в российской трактовке. А именно – политическая часть перед безопасностной. Что, с моей точки зрения, является неприемлемым. Особый статус, внесение изменений в Конституцию, выборы без контроля на территории, где люди живут 8 лет в пропаганде ненависти к Украине, где сотни тысяч получили российские паспорта – это точно удар по нашей государственности. Если на нас продолжат давить, то следует и РФ, и нашим зарубежным партнерам предложить провести референдум в ОРДЛО – а хотят ли они быть в составе Украины? Надо предпринимать неординарные шаги, а не ждать, пока нас поставят перед фактом. Потому что вопрос политических решений Минских соглашений сейчас точно неприемлем с точки зрения существования Украины как независимой унитарной державы", – уверен эксперт.

Но у него есть серьезны опасения, что нас продолжат давить. И если, условно говоря, США и РФ сойдутся на том, чтобы именно таким способом снять напряжение, которое Россия организовала в Европе (скорее всего – специально), для нас это ничем хорошим не кончится.

"Как по мне, Россия специально сделала такой запрос на то, чтобы Запад отдал под ее влияние фактические весь бывший социалистический лагерь, страны Варшавского договора. А истиной целью было – потом сторговаться и оставить за собой страны бывшего СССР. С главным "призом" в виде Украины", – резюмирует Виталий Бала.

США важно действовать так, чтобы не потерять лицо. Чтобы потеря Восточной Европы не выглядела, как уход из Афганистана

Политолог Александр Лазарев уверен, что никакой поддержки Украины в процессе этих переговоров нет. А то, что сюда доставляется и обещается – это, по его словам, бутафория, которая призвана отвести общественный взгляд о того, что происходит на самом деле. От реальных вещей, реальных решений, которые принимаются на встречах представителей США и РФ.

"Впереди – встречи сугубо согласовательные, между ведомствами. Настоящие переговоры уже прошли на более высоком уровне. Стратегические ориентиры обозначены. Сейчас же фактически происходит решение тех вопросов, которые давно назрели и которые обсудили на стратегическом уровне. Вырабатывается тактика, определяется канва, в которой будут действовать далее американцы и русские, – считает политолог. – США важно действовать так, чтобы не потерять лицо. Чтобы потеря Восточной Европы не выглядела, как уход из Афганистана. Иначе они на общемировом уровне окончательно потеряют влияние. И страны-доноры переориентируются на Китай и РФ".

Александр Лазарев поясняет: американцы, если они сдают позиции в Восточной Европе в целом и в Украине в частности, постараются сделать это таким образом, как будто они вышли победителями.

"Как Трамп в Сирии. Хоть всем было понятно, что США там проиграли схватку, не выполнили своих задач, не добились желаемых результатов. Но по договору с русскими – те дали американцев уйти, заявив: мол, всё, что те планировали, в Сирии, мы сделали, а потому заканчиваем свою миссию. То же самое планируется по Украине, – говорит Александр Лазарев. – Высшие чины США прямо заявляют, что готовится некое вторжение (которого не будет), но Штаты не планируют вмешиваться. При этом происходит размен. США обозначили те точки, из которых уйти не могут. Но чтобы "сохранить мир во всем мире", за Украину американцы "впрягаться" не будут, они отпускают ее из своей орбиты влияния. НАТО не будет здесь размещать своих военных баз и войск (и генсек Альянса Столтенберг уже прямо это подтвердил ). Таким образом, пояснят потом в США, мы добились с Путиным компромисса. Дескать, он войну не будет начинать. Хоть войну никто начинать и не собирался. А компромисса добились давно. Но нужно было просто аргументировать перед странами-донорами свое решение".

Об уступках речи не идёт на данном этапе

Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина обращает внимание, что сегодня стало известно: между Лавровым и Блинкеном будет телефонный разговор. А очная встреча в ближайшее время не планируется.

"Думаю, об уступках речи не идёт на данном этапе, – размышляет Елена Галкина. – Скорее, будет происходить рутинизация переговорного процесса на фоне продолжения давления Кремля на Украину с целью сдвига позиции по ОРДЛО в выгодную Кремлю сторону. При этом методы давления будут смещаться в сторону дипломатических и информационно-психологических".

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