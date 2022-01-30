Отправит ли НАТО войска в Украину в случае вторжения РФ: Столтенберг сделал заявление

Североатлантический Альянс сосредоточен на поддержке официального Киева в конфликте с Россией, но не планирует отправлять боевые подразделения в Украину, если РФ начнет наступление, поскольку наша страна не входит в состав НАТО. Об этом в интервью британскому BBC рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

"У нас нет планов размещать боевые части НАТО в Украине", — сказал он.

Столтенберг отметил, что в Североатлантическом Альянсе "сосредоточены на оказании поддержки Киеву", при этом указав разницу подходов, когда дело касается защиты государства-члена НАТО и когда говорится о стране, которая не в его составе.

При этом генеральный секретарь НАТО дал обещание поддерживать "сильного и чрезвычайно ценного партнера, как Украина".

Отметим, что накануне Йенс Столтенберг высказал мнение, что страны, входящие в НАТО, должны подставить свое плечо Украине, поддержать наше государство. Поэтому Североатлантический Альянс сегодня оказывает политическую поддержку, практическую поддержку, поддержку в модернизации армии Украины, помогает бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты.

Кроме того, генсек НАТО ранее заявил, что уже неоднократно повторялось, что Альянс за диалог с Россией и он выступает за то, чтобы были найдены компромиссные решение в вопросах разоружения, контроля за размещением ракетных систем. Готовы в НАТО выйти на максимальную прозрачность в отношении военной деятельности.

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