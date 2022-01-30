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Отправит ли НАТО войска в Украину в случае вторжения РФ: Столтенберг сделал заявление

В Североатлантическом Альянсе "сосредоточены на оказании поддержки Киеву"

сегодня, 22:50
Автор:

Елизавета Черных
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Североатлантический Альянс сосредоточен на поддержке официального Киева в конфликте с Россией, но не планирует отправлять боевые подразделения в Украину, если РФ начнет наступление, поскольку наша страна не входит в состав НАТО. Об этом в интервью британскому BBC рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН. 

Отправит ли НАТО войска в Украину в случае вторжения РФ: Столтенберг сделал заявление

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

"У нас нет планов размещать боевые части НАТО в Украине", — сказал он. 

Столтенберг отметил, что в Североатлантическом Альянсе "сосредоточены на оказании поддержки Киеву", при этом указав разницу подходов, когда дело касается защиты государства-члена НАТО и когда говорится о стране, которая не в его составе. 

При этом генеральный секретарь НАТО дал обещание поддерживать "сильного и чрезвычайно ценного партнера, как Украина". 

Отметим, что накануне Йенс Столтенберг высказал мнение, что страны, входящие в НАТО, должны подставить свое плечо Украине, поддержать наше государство. Поэтому Североатлантический Альянс сегодня оказывает политическую поддержку, практическую поддержку, поддержку в модернизации армии Украины, помогает бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. 

Кроме того, генсек НАТО ранее заявил, что уже неоднократно повторялось, что Альянс за диалог с Россией и он выступает за то, чтобы были найдены компромиссные решение в вопросах разоружения, контроля за размещением ракетных систем. Готовы в НАТО выйти на максимальную прозрачность в отношении военной деятельности. 

Ранее в материале портала "Комментарии" - Кулеба отреагировал на заявление Германии о далеких перспективах вступления Украины в НАТО. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1961959-nato-ne-vidpravit-viyska-do-ukrayini-u-razi-agresiyi-rf-stoltenberg
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