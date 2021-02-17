Нардеп объяснил, почему Россия обостряет военный конфликт на Донбассе

Российская агрессия в Донбассе снова вошла в "активную фазу", потому что Украина не собирается идти ни на какие уступки. Такого мнения придерживается народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, о чем он рассказал во время общения с представителями издания "Цензор.НЕТ".

Россия пытается накалить обстановку на Донбассе. Фото из открытых источников

По мнению Потураева, украинское правительство не позволяет России контролировать ситуацию в любой из сфер общественного воздействия. Наши военные дают достойный отпор оккупантам, сохраняя режим тишины на участках разведения войск; в информационном пространстве тоже победы — отказ от помощи пророссийских политических сил в возвращении заложников, а также закрытие пропагандистских телеканалов и тому подобное.

"Очевидно, что Россия идет на обострение ситуации, потому что Украина ей не уступает. Это не связано только с закрытием "медведчуковских" телеканалов. [...] Украина не уступила в вопросе включения Медведчука в процесс обмена удерживаемых лиц. Отсутствуют уступки со стороны нашей страны и в других вопросах", — утверждает политик.

Также Потураев добавил, что подобные "качели" можно наблюдать в Украине уже седьмой год, пока на Востоке продолжается необъявленная война. По мнению политика, общая ситуация в ОРДЛО ухудшается, и это заметно невооруженным глазом. На такие события непосредственно влияют указания из Российской Федерации, продолжающей дестабилизировать ситуацию во многих государствах, и не только в Украине, считает нардеп.

"Даже визит Жозепа Борреля продемонстрировал, что Россия сама отделяется от цивилизованных мировых стран и разрывает с ними все отношения, кроме экономических, в которых она, конечно, смертельно заинтересована", — подчеркивает Никита Потураев.

Впрочем, по словам политика, даже такая заинтересованность не мешает российским чиновникам делать громкие заявления, что в конечном итоге могут превратиться в новую "холодную войну". А учитывая контроль РФ за оккупированными и аннексированными регионами Украины, поведение агрессора способно угрожать созданию "железного занавеса" между ОРДЛО и Крымом и материковой Украиной.

В этом случае, убежден Никита Потураев, следует стараться максимально придерживаться предыдущих соглашений (речь идет, прежде всего о Минских — ред.) и продолжать сдерживать военное давление на Донбассе. Следует отметить, что точку зрения нардепа разделяет его коллега по фракции Марьяна Безуглая.

Напомним, ранее "Комментарии" публиковали заявление эксперта, который прогнозировал, решит ли Путин официально признать Донбасс российским и если да, то когда.

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