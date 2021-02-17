США назвали виновного в гибели людей на Донбассе

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Гриниченко Дима
Американская миссия при Организации безопасности совета Европы прокомментировала обострение ситуации на Донбассе и обвинила Россию в том, что она управляет войной на территории Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте американской миссии при ОБСЕ.
Фото: Google
Американцы заявили, что ответственность за погибших и искалеченных в войне на Донбассе лежит на России, которая спровоцировала и разжигает конфликт.
Они заявили, что возрастание интенсивности боевых действий говорит о том, что Россия не собирается прекращать эскалацию насилия в Украине. Обострение миссия США назвали яркой иллюстрацией того, кто на самом деле управляет конфликтом.
В миссии США также подчеркнули, что они выступают за выполнение минских соглашений, начиная с пункта, который предусматривает вывод всех российских войск с территории Украины.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Война на Донбассе началась сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года, когда на полуострове был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны международного сообщества. Вопреки всем нормам международного права президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России,
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Порошенко обвинили Зеленского в прямом диалоге с боевиками.
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