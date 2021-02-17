США назвали виновного в гибели людей на Донбассе

Американская миссия при Организации безопасности совета Европы прокомментировала обострение ситуации на Донбассе и обвинила Россию в том, что она управляет войной на территории Украины. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте американской миссии при ОБСЕ.

Фото: Google

Американцы заявили, что ответственность за погибших и искалеченных в войне на Донбассе лежит на России, которая спровоцировала и разжигает конфликт.

Они заявили, что возрастание интенсивности боевых действий говорит о том, что Россия не собирается прекращать эскалацию насилия в Украине. Обострение миссия США назвали яркой иллюстрацией того, кто на самом деле управляет конфликтом.

В миссии США также подчеркнули, что они выступают за выполнение минских соглашений, начиная с пункта, который предусматривает вывод всех российских войск с территории Украины.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой участвуют регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Война на Донбассе началась сразу после аннексии Крыма в марте 2014 года, когда на полуострове был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны международного сообщества. Вопреки всем нормам международного права президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России,

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Порошенко обвинили Зеленского в прямом диалоге с боевиками.

Читайте также, почему Украину до сих пор не взяли в НАТО.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!