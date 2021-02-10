По следам визита Борреля: решится ли ЕС на новые санкции против России

После провальной поездки в Москву, где верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель был буквально унижен действиями Кремля (дело Навального, высылка трех европейских дипломатов), в Европарламенте прошли специальные слушания, посвященные этому визиту. Группа европарламентариев посчитала, что его итоги нанесли “серьезный ущерб репутации Евросоюза”. Сам Боррель заявил, что ЕС стоит на историческом перекрестке в своих отношениях с Россией и должен принять “решение века” – стремиться к сотрудничеству или к конфронтации. Какое решение и почему в итоге выберет ЕС и что может послужить толчком для более жестких решений касательно РФ размышляли эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Россия понимает только язык санкций и давления"

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что попытка "увидеть мир в глазах Путина" чревата большим разочарованием.

"Для Путина горячие точки и разного рода конфликты – суть режима, точка опоры. Те, кто считает, что можно с Путиным договориться, должны уяснить, что ни из каких горячих точек РФ, которая сама же их нередко создавала, не ушла. Россия понимает только язык санкций и давления. Но этого, увы, не понимают в ЕС", — отмечает Сергей Таран.

Он считает, что ЕС даже после унижения, которому подвергся Боррель, будет скорее возмущаться, чем реально противодействовать России. Тем более, что Евросоюз – структура разношерстная, есть там и прикормленные Кремлем "голуби", активно ратующие за сближение с РФ.

"Подтолкнуть ЕС к ужесточению санкций против России может только прямая угроза их национальным интересам, — подчеркивает Сергей Таран. — Страдающие национальные интересны Украины, а также права и свободы россиян, на самом деле, мало волнуют представителей Евросоюза".

"Руководство ЕС будет ожидать реакции из Вашингтона"

"Я бы не стал ожидать резкого изменения политики ЕС в отношении России в худшую сторону после подобных заявлений, — говорит политолог, кандидат политических наук, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли. — Экономические интересы являются главными во внутренней повестке и внешней политике ЕС в целом".

По словам политолога, практическим подтверждением этого является возобновление строительства "Северного потока -2" и заявления немецких чиновников о том, что "дело Навального" необходимо рассматривать отдельно — и оно не должно влиять на реализацию экономических проектов.

"Франция, которая является второй (после Германии) экономикой ЕС и имеет серьёзные бизнес-проекты с РФ, руководствуется тем же принципом. Именно эти две страны имеют основное экономическое и политическое влияние в ЕС на формирование внешней и внутренней политики", — подчеркивает Максим Яли.

Он уверен, руководство ЕС будет ожидать реакции из Вашингтона. А формирование единой политики в отношении РФ, в том числе санкционной, вновь станет одним из приоритетов двусторонних отношений при президенте Байдене.

"Возможно принятие отдельных резолюций Европарламента с резкой критикой ухудшения ситуации в РФ с правами человека и свободой слова. Но на деле никаких серьезных санкций принято не будет. По крайней мере, в ближайшее время", — прогнозирует Максим Яли.

Как сообщал портал "Комментарии", глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совершил визит в Москву. И прием ему там оказали весьма прохладный. Почему Россия пошла на явное обострение, огласив перед визитом приговор оппозиционеру Алексею Навальному (приговорили к 3,5 годам), а в процессе визита заявив о высылке ряда дипломатов за участие в "незаконных акциях" в поддержку Навального, разбирались украинские эксперты.

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