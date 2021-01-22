Кравчук заявил, что передача пленных Медведчуку из ОРДЛОУ остановлена

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что передача пленных украинцев политику и куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку приостановлена, об этом он рассказал в эфире 5 канала.

Виктор Медведчук. Фото: Коммерсант

По словам Кравчука, самолет с пленными так и не вылетел с территории оккупированного Донбасса.

Точное количество удерживаемых лиц, которых хочет передать Россия неизвестно, также не ясно, кто находится среди них.

Первый президент отметил, что процесс так называемого обмена был приостановлен, так как самолет с пленными даже не вылетел с территории ОРДЛОУ.

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова также сообщала, что точное количество лиц неизвестно, так как цифра постоянно меняется. На сайте партии ОПЗЖ, политсовет которой возглавляет Медведчук, заявили о четырех пленных, которых боевики готовы передать ему.

Эта новость вызвала ноту протеста от украинского МИДа, а также украинской делегации в минской ТКГ, которая обвинила Россию в циничном использовании людей и человеческого горя в политических целях.

Леонид Кравчук отдельно отметил, что возвращение пленных – это не прерогатива Медведчука, а прерогатива Украины.

Он сказал, что частное лицо не может заниматься вопросами подобного масштаба без участия государства, а если человек занимается подобным, еще и поддержкой России, то делает это лишь для собственного пиара.

Представитель Украины в ТКГ от Донецка Сергей Гармаш заявил, что на заседании в четверг вопрос обмена пленным не поднимался вообще.

Ранее Кравчук сделал заявление о возвращении Донбасса военным путем.

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