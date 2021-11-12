Кулеба едет на встречу со Столтенбергом: на какую помощь от НАТО можем рассчитывать?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 ноября встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе. По словам Кулебы, также состоится встреча с главами МИД стран ЕС. Ключевой темой визита будет безопасность (вопросы практической поддержки Украины на фоне ситуации возле границ, в зоне боевых действий на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и Приднестровье; также будет обсуждаться ситуация с мигрантами на границе ЕС и Беларуси). Какие ожидания от этой встречи? Какую практическую помощь может получить Украина? Как на происходящее может отреагировать Россия? На эти и другие вопросы нашли ответы в интервью экспертов порталу "Комментарии".

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг. Фото: Европейская правда

На встрече может обсуждаться вопрос о помощи в укреплении украинской границы

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что подобная встреча сейчас является очень актуальной.

"В СМИ наших стран-партнеров в последнее время неоднократно публиковалась информация о скоплении российских войск у границ с Украиной . Так что этот вопрос, безусловно, должен обсуждаться. Как и ситуация с мигрантами, которые со стороны Беларуси штурмуют польскую границу . Речь должна идти о помощи в укреплении границ. Это могла бы быть, к примеру, специальная миссия ЕС, развернутая с целью укрепления украино-российской границы. Тем более, что планируется встреча Кулебы не только генсеком НАТО, но и с главами МИД стран ЕС. Важно подчеркнуть, что укрепление украинских границ – в интересах всего международного сообщества", – отмечает Катерина Коваль.

По ее мнению, следует также акцентировать, что ситуация с мигрантами несет угрозы не только нацбезопасности Польши, но и нашей национальной безопасности. Ведь речь идет о массовом незаконном пересечении границы. И тут одних санкций против режима Лукашенко точно будет недостаточно. Тем более, что за происходящим просматриваются кремлевские кукловоды.

"Также при встрече в штаб-квартире НАТО стоит обязательно упомянуть о войне информационной, которая постоянно ведется со стороны РФ. В последнее время оттуда участились месседжи в стиле: любое сближение Украины с Североатлантическим Альянсом несет множество угроз . 10 ноября в Вашингтоне представители Украины и США подписали обновленную Хартию о стратегическом партнерстве . И буквально сразу пошла "обратная связь" со стороны России. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что даже намерение Украины войти в НАТО (что зафиксировано в Хартии) будет нести за собой обострение ситуации . Это – конкретные примеры информационной войны. Россия, а за ней и Беларусь, которую уже фактически контролирует РФ, продуцируют пропагандистские меседжи в стиле: Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, не хочет мира, а хочет воевать, стремление в НАТО – это угроза. Всё это следует проговаривать на встрече в Брюсселе. И получить, наконец, некий план действий по реальному сближению с НАТО", – резюмирует Катерина Коваль.

Период попыток договариваться о чем-то с "другом" Путиным остался прошлом

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что министр иностранных дел Украины и вся Дипломатическая служба Украины обязаны работать в режиме нон-стоп 24/7, делая всё возможное и невозможное для предотвращения перерастания воинственной риторики, которая льётся без остановок из уст официальных представителей Кремля, в широкомасштабное вторжение российских армад в Украину. Поэтому визит в штаб-квартиру НАТО очень даже своевременен. Ведь в последние дни поступает всё больше признаков того, что Путин собирается перейти в атаку.

Более того, продолжает эксперт, беспрецедентно масштабная спецоперация, организованная россиянами на границе марионеточной Беларуси с Польшей, является неопровержимым доказательством того, что цель Путина уже даже не Украина. Он хочет кошмарить всю Европу.

"Поэтому быстро меняющаяся обстановка вокруг Украины требует неотлагательных консультаций официального Киева с нашими американскими и европейскими партнерами, в том числе с генсеком НАТО Столтенбергом, – подчеркивает Вадим Трюхан. – Уверен, что после переговоров в Брюсселе на совместной пресс-конференции речь будет идти не только об очередной обеспокоенности. Время пустопорожних заявлений прошло. После серии глубоких кризисов, инспирированных Путиным и Ко, в первую очередь в сфере энергетики и миграции, ни за океаном, ни в Брюсселе, ни большинстве столиц государств-членов НАТО и ЕС, романтиков не осталось. Ну, а публичное издевательство Путина с Лавровым над уходящей канцлером Германии Ангелой Меркель, которой российские "пижоны" порекомендовали "договариваться с Лукашенко напрямую", – наглядный пример для всех вменяемых лидеров демократических стран, показывающий, что период попыток договариваться о чем-то с "другом" Путиным остался в прошлом".

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