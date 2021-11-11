Хартия о партнерстве Украины и США: что изменится в отношениях двух стран

Украина и США подписали 10 ноября обновленную Хартию о стратегическом партнерстве. Она содержит 5 направлений сотрудничества в сфере безопасности, экономики, верховенства права. Также США пообещали предоставить Украине новое финансирование в сфере безопасности. Эксперты оценили для издания "Комментарии" прошедшую в Вашингтоне встречу американской и украинской сторон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Украина не является приоритетным направлением для Штатов. Хартия-2021 не изменит эту ситуацию

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание, что Хартия – рамочный документ, который определяет общие направления сотрудничества.

"В практическом смысле сам по себе, этот документ не изменит модальность отношений США и Украины, или ситуацию вокруг Украины, – отмечает эксперт. – Однако он закладывает основы для дальнейшего расширения партнерства, если Украина и США будут над этим работать".

Подводные камни в том, заинтересованы ли США защищать Украину любой ценой, считает Илия Куса.

"Украина не является приоритетным направлением для Штатов. А, значит, нельзя быть уверенным в том, что США будут защищать нас от всех угроз. Поэтому Хартия-2021 не изменит эту ситуацию, так как не создает новых смыслов в отношениях двух стран", – резюмирует эксперт.

Администрация Байдена, по сравнению с администрацией Трампа, усиливает поддержку Украины

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что в стратегическом аспекте такая Хартия – важный сигнал всем в Украине и за ее пределами (в том числе — для РФ), что США намерены продолжать и развивать сотрудничество с нашей страной. Максимально – в защите независимости.

"После октябрьского визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву российская пропаганда всячески подогревала слухи, что США договорились с РФ – и сдают Украину. Якобы в каких-то аспектах повторится афганский сценарий. Напомню, что спустя 20 лет Штаты и союзники покинули Афганистан, где к власти вновь пришло движение "Талибан"

РосСМИ уверяли, что США свернут поддержку Украине, оставив ее один на один с Россией. Но такие визиты нашей делегации в Вашингтон, как сейчас, равно как появившиеся по их итогам заявления и документы, полностью опровергают эти суждения. Всё с точностью наоборот: администрация Байдена, по сравнению с администрацией Трампа, усиливает поддержку Украины", – подчеркивает Юрий Кочевенко.

По его мнению, в этом контексте даже выход США из Афганистана является для Украины в каком-то роде позитивом. Ведь у Штатов высвобождаются значительные ресурсы, которые могут быть направлены, в том числе, на поддержку нашей страны.

"На тактическом уровне нам важна поддержка развития обороноспособности Украины, – продолжает эксперт. – Особенно противоракетной, противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и флота. Поскольку эти вопросы затрагивались во время общения госсекретарь США Энтони Блинкен с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Вашингтоне, есть надежду на существенное продвижение по ним. За годы войны мы достигли колоссального прогресса в развитии сухопутной компоненты вооруженных сил. Были созданы по-настоящему боевые бригады, способные выполнять любые задачи. Но и близкого подобно толчка в развитии не получили военно-морские и военно-воздушные силы Украины. На данном этапе они не способны создать серьезные проблемы аналогичным российским вооруженным силам, если дойдет до открытого столкновения. Эту угрозу осознают и в США. Надеюсь, данные направления получат существенную поддержку со стороны наших американских партнеров".

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