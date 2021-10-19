Кремль вновь напомнил о «красных линиях» по НАТО и Украине: кому адресовано это послание

Кремль устами Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, снова делает предупреждающие заявления о "красных линиях" в ракурсе нежелания видеть Украины в НАТО. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эти выпады-угрозы, а также – как на них следует реагировать Украине.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин пробует выкрутить Байдену руки и сделать Украину ценой гарантии своих союзнических обязательств

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан акцентирует, что страшилка о вступлении Украины в НАТО является одним из ключевых нарративов, который сегодня используется Кремлем для внутреннего и внешнего медийного воздействия.

"Внутреннее воздействие оказывается на граждан РФ – с целью сплочения рядов против гипотетического внешнего врага и аргумента за то, чтоб еще немного потерпеть экономические и социальные сложности. Внешнее воздействие имеет своей целью заставить Украину и ее западных союзников максимально задержать или вовсе прекратить евроатлантическое движение нашей страны", – поясняет эксперт.

По его словам, НАТОфобская риторика в устах кремлевских спикеров усилилась в последнее время. Прежде всего, в связи с тем, что США в определенной степени заинтересованы в сближении с РФ для борьбы с более серьезным противником – Китаем.

"Пытаясь воспользоваться ситуацией, Путин пробует выкрутить Байдену руки и сделать Украину ценой гарантии своих союзнических обязательств. Безусловно, все понимают, что о такой цене вопроса не может быть и речи. Но определенные уступки Кремль таки может выторговать у Белого Дома. В частности, замедление процесса вступление Украины в НАТО", – отмечает Александр Курбан.

Он не исключает, что Москва будет настаивать также на уменьшении или полном прекращении на территории Украины совместных военных учений в рамках евроатлантического партнерства.

"Таких учений в этом году было просто рекордное количество, – подчеркивает эксперт. – Это вызвало бешеную реакцию политического руководства РФ и рефлекторное выдвижение большой массы подразделений ВС РФ к украинской границе. Собственно, об этом открытым текстом и заявил Песков, который утверждает, что концентрация российских войск на границе с Украиной – меры безопасности и реакция на военные учения союзников".

По мнению Александра Курбана, особо показательными в вопросе НАТОфобства РФ стали выступления экспертов на панельных дискуссиях Riga Conference 2021, которая на прошлой неделе прошла в Риге – столице Латвии.

"Американский генерал, бывший командующий войск США в Европе, Бен Годжес, заявил о том, что опасность кремлевской агрессии не уменьшилась, не смотря на экономическое ослабление РФ. Он подчеркнул, что именно РФ продолжает быть главной проблемой для Европы и в частности для Украины, – рассказывает эксперт. – На панельной дискуссии "Членство в ЕС и НАТО: основные направления и пути Украины к реформам", посвященной ситуации в нашей стране, независимые эксперты отметили, что военная угроза со стороны РФ является одним из важнейших факторов, который сдерживает не только евроатлантическое движение Украины, а и в целом ее политический, экономический и социальный прогресс. Выступая на этой дискуссии, посол Украины в Латвии Александр Мищенко также отметил фактор российской угрозы и российское НАТОфобство как серьезные сдерживающие факторы для развития нашей страны".

Александр Курбан признался, что для украинских участников Рижской конференции стали достаточно неприятным сюрпризом одиночные откровенно антиукраинские месседжи и нарративы, в том числе и по вопросу вступления Украины в НАТО, которые озвучивали некоторые независимые эксперты.

"Большая часть артикулировала их не осознано, подхватив эти медиа вирусы в русскоязычных СМИ, которые активно работают в ЕС против имиджа нашей страны. Данное обстоятельство показывает, насколько серьезно мы проигрываем информационную войну за умы и симпатии наших европейских партнеров. Всё это существенно облегчает задачу Кремля в плане блокирования процесса нашего вступление в НАТО, – считает эксперт. – Одним из путей решения сложившейся ситуации может быть увеличение усилий со стороны Украины в плане сотрудничества с Грузией и Молдовой в рамках "Восточного партнерства". У нас с этими странами один главный геополитический противник – Россия. И стратегические задачи у нас общие – вступление в НАТО и ЕС. Таким образом, тесная координация и объединение усилий могут дать нашим странам хорошие перспективы. Профит Украины в этом плане – неоспорим".

НАТО – на первом месте в списке потенциальных союзников. И Кремлю глупо упоминать о "красных линиях"

Политолог Кирилл Сазонов считает, что в чём-то Песков (который как раз таки и говорил о "красных линиях") прав. Ведь в непубличных разговорах многие приближенные Путина подтверждают, что у российского президента есть какой-то иррациональный страх перед НАТО.

"У Украины нет задачи специально пугать этого тревожного соседа. Более того, мы долго пытались сохранять нейтралитет, считая, что это станет гарантией безопасности. Увы, мы ошиблись. В 2014 году Россия развязала агрессивную войну против Украины, оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской области. Теперь нет веры в мирную жизнь, которую нам подарит нейтралитет", – отмечает политолог.

Именно поэтому, подчеркивает он, Украина развивает свою армию и ищет сильных союзников.

"НАТО – на первом месте в списке потенциальных союзников. И Кремлю глупо упоминать о "красных линиях". Ведь именно действия РФ убедили украинцев в том, что Россия – это враг. И нам нужны союзники для защиты от такого соседа", – резюмирует Кирилл Сазонов.

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