Павел Нусс рассказал, кого планируют поставить вместо Ткаченко во главе Минкульта

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Кравцев Сергей
Одним из самых громких решений относительно кадровых ротаций во власти стало намерение глава Минкульта Александра Ткаченко подать в отставку. Такое решение вызвало обсуждения в соцсети, ведь о том, что Ткаченко может уйти мало кто прогнозировал. Известный украинский политический аналитик Павел Нусс считает, что отставка Ткаченко связана с внутренней войной внутри властной команды разных групп влияния.
Александр Ткаченко. Фото: Александр Ткаченко/Facebook
Он добавляет, совершенно очевидно, что вывод Госкино из подчинения Минкульта, что и стало одной из причин отставки Ткаченко, делает должность министра не привлекательным для бывшего гендиректора телеканала "1+1". Его отставка ничего не изменит коренным образом, кроме того, что весь контроль за финансированием будет иметь "95 квартал".
Читайте также на портале "Комментарии" — отставка Ткаченко с поста главы Минкульта может быть связана с тем, что власти идет передел сфер влияния. В частности, все больше людей главы Офиса президента Андрея Ермака становятся на важные должности в государстве. И теперь вместо Ткаченко во главе Минкульта может оказаться кто-то из окружения Ермака. Такие оценки высказали эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии".
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