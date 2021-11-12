Павел Нусс рассказал, кого планируют поставить вместо Ткаченко во главе Минкульта

Одним из самых громких решений относительно кадровых ротаций во власти стало намерение глава Минкульта Александра Ткаченко подать в отставку. Такое решение вызвало обсуждения в соцсети, ведь о том, что Ткаченко может уйти мало кто прогнозировал. Известный украинский политический аналитик Павел Нусс считает, что отставка Ткаченко связана с внутренней войной внутри властной команды разных групп влияния.

Александр Ткаченко. Фото: Александр Ткаченко/Facebook

"По моим данным и информации моих коллег, отставка Ткаченко – это результат внутреннего противостояния разных групп влияния внутри власти. Александр Ткаченко владеет сетью кинотеатров "Оскар" и оказывает влияние на кинопроизводство, также является негласным, но прямым конкурентом президентской кинофабрики "95 квартал", которой руководит Сергей Шефир", – отметил аналитик.

Он добавляет, совершенно очевидно, что вывод Госкино из подчинения Минкульта, что и стало одной из причин отставки Ткаченко, делает должность министра не привлекательным для бывшего гендиректора телеканала "1+1". Его отставка ничего не изменит коренным образом, кроме того, что весь контроль за финансированием будет иметь "95 квартал".

"Другими словами, на его (Ред. Ткаченко) место будет поставлен абсолютно подконтрольный Зеленскому и Шефиру человек. Фамилия в данном случае роли не играет", – резюмировал Павел Нусс.

Читайте также на портале "Комментарии" — отставка Ткаченко с поста главы Минкульта может быть связана с тем, что власти идет передел сфер влияния. В частности, все больше людей главы Офиса президента Андрея Ермака становятся на важные должности в государстве. И теперь вместо Ткаченко во главе Минкульта может оказаться кто-то из окружения Ермака. Такие оценки высказали эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии".





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