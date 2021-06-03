Как проходит подготовка к переговорам Байдена и Путина: новые заявления

В США, России, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентом Джо Байдена и Владимира Путина. В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Портал "Комментарии" собрал основные тезисы, которые волнуют мир, и новые заявления, сделанные в рамках подготовки к саммиту.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Одной из тем, которую Байден планирует обсудить с Путиным, являются кибератаки на американские структуры и предприятия, и возможная причастность к этому российских хакеров, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, кибербезопасность будет одной из топ-тем во время рабочего визита Байдена в Европу.

"Я не являюсь представителем Кремля, поэтому я позволю им говорить за себя. Но я могу заверить вас, что мы поднимаем этот вопрос на самых высоких уровнях правительства США. Это будет предметом обсуждения в ходе прямых бесед один на один или прямых бесед с президентом Путиным и президентом Байденом, которые состоятся всего через пару недель", — сказала в ходе брифинга в Белом доме Псаки.

По мнению президента США Джо Байдена, есть целый ряд тем, которые должны обсудить на этом саммите, добавила она.

"У нас будет больше предварительной информации, возможно, в дни, предшествующие этому саммиту, включая — его повестка дня. Конечно, эти кибератаки и использование программ выкупа, укрывательство преступных организаций в вашей собственной стране, а также их агрессивные действия в Украине — это области, где может быть возможность работать вместе, включая ядерный потенциал и безопасность. Итак, есть что обсудить", — резюмировала пресс-секретарь Байдена.

Одной из острых тем переговоров между Байденом и Путиным в Украине считают приостановку американских санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". На встрече с сенаторами Конгресса США президент Украины Владимир Зеленский назвал этот проект новым мощным оружием России. Потери Украины от транзита газа в Европу после запуска "Северного потока-2" оценивают в 3 млрд долл. в год. Байден свое решение отказаться от санкций пояснил тем, что газопровод почти достроен, а отношения с Европой США портить не намерены. Предварительными оценками предстоящего президентского саммита и прогнозами, чего стоит ожидать, и каким последствиям нужно готовиться Украине, с порталом "Комментарии" поделились эксперты.



В США тем временем продолжается расследование возможного вмешательства украинских политиков в президентские выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден. Федеральная прокуратура Нью-Йорка изучает поездку адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Евросоюз в 2019 году. Тогда адвокат Трампа встречался с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем. Прокуроры также заинтересовались контактами Джулиани с украинскими бизнесменами, и возможным лоббизмом их интересов в Белом доме. О том, что адвокат Трампа был заинтересован в компромате на Байдена в контексте расследования дела энергетической компании Burisma, рассказал экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Россию интересуют многие аспекты переговоров с США. Это и нормализация дипломатических отношений, и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), и Договор по открытому небу.

Байден решил на пять лет продлить Договор о СНВ, но в США заявили, что не будут возвращаться к Договору об открытом небе, напомнил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, подготовка к саммиту Путина и Байдена "в самом разгаре". На полях Арктического совета госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров, помимо переговоров о двусторонних отношениях и перспективах, провели "очень подробный "прогон" сюжетов международного характера", отметил Рябков.

"Позиция США по-прежнему противоречива. Она, к сожалению, густо замешана на абсолютно абсурдных, глупых обвинениях России применительно к тому, что происходит на Донбассе, разного рода прегрешениях и отклонениях от Минского Комплекса мер", — заявил замминистра иностранных дел РФ.

В России продолжают настаивать на том, не являются стороной Минских договоренностей, а ситуация на Донбассе стала "еще одним поводом для США аргументировать в пользу собственного невозвращения в Договор об открытом небе", заявил Рябков. Он также сообщил, что подвижек в улучшении дипломатических отношений с США пока нет.

"Мы американцам предлагали неоднократно, десятки раз взаимно "обнулить" ограничения и восстановить работу по крайней мере на консульском направлении – так, как это необходимо, извините меня, в третьем десятилетии XXI века. Отклика нет", — сказал российский дипломат.

Саммит президентов США и России состоится 16 июня в Женеве. Для освещения этого события Швейцария открыла аккредитацию СМИ. Требования к посещению саммита журналистами обнародовало Министерство иностранных дел Швейцарии. В связи с пандемией представители СМИ должны иметь документ о полной вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или справку о том, что излечились от коронавируса. Те, кто хочет попасть на мероприятие, но не имеет этих документов, тестировать на коронавирусе будут в медиа-центре.

Напомним, на фоне международного скандала после принудительной посадки самолета Ryanair, после чего арестовали журналиста Романа Протасевича, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может с помощью истребителей посадить самолет президента США Джо Байдена, если саммит двух президентов решат проводить в Минске.

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