Как проходит подготовка к переговорам Байдена и Путина: новые заявления

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Наталья Некрасова
В США, России, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентом Джо Байдена и Владимира Путина. В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Портал "Комментарии" собрал основные тезисы, которые волнуют мир, и новые заявления, сделанные в рамках подготовки к саммиту.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Одной из тем, которую
Байден планирует обсудить с Путиным, являются кибератаки на американские
структуры и предприятия, и возможная причастность к этому российских хакеров,
рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам,
кибербезопасность будет одной из топ-тем во время рабочего визита Байдена в
Европу.
По мнению президента США Джо Байдена, есть целый ряд тем, которые должны обсудить на этом саммите, добавила она.
Одной из острых тем
переговоров между Байденом и Путиным в Украине считают приостановку американских
санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". На
встрече с сенаторами Конгресса США президент Украины Владимир Зеленский назвал этот проект новым мощным оружием России. Потери Украины от транзита
газа в Европу после запуска "Северного потока-2" оценивают в 3 млрд
долл. в год. Байден свое решение отказаться от санкций пояснил тем, что газопровод почти достроен, а
отношения с Европой США портить не намерены. Предварительными оценками
предстоящего президентского саммита и прогнозами, чего стоит ожидать, и каким последствиям нужно готовиться Украине, с порталом "Комментарии"
поделились эксперты.
В США тем временем
продолжается расследование возможного вмешательства украинских политиков в
президентские выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден. Федеральная
прокуратура Нью-Йорка изучает поездку адвоката 45-го президента США Дональда
Трампа Рудольфа Джулиани в Евросоюз в 2019 году. Тогда адвокат Трампа
встречался с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем. Прокуроры также
заинтересовались контактами Джулиани с украинскими бизнесменами, и возможным
лоббизмом их интересов в Белом доме. О том, что адвокат Трампа был заинтересован в компромате на Байдена в контексте расследования
дела энергетической компании Burisma, рассказал экс-генеральный прокурор Украины
Юрий Луценко.
Россию интересуют многие
аспекты переговоров с США. Это и нормализация дипломатических отношений, и
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), и Договор по
открытому небу.
Байден решил на пять
лет продлить Договор о СНВ, но в США заявили, что не будут возвращаться к
Договору об открытом небе, напомнил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. По его
словам, подготовка к саммиту Путина и Байдена "в самом разгаре". На
полях Арктического совета госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей
Лавров, помимо переговоров о двусторонних отношениях и перспективах, провели
"очень подробный "прогон" сюжетов международного характера",
отметил Рябков.
В России продолжают
настаивать на том, не являются стороной Минских договоренностей, а ситуация на
Донбассе стала "еще одним поводом для США аргументировать в пользу
собственного невозвращения в Договор об открытом небе", заявил Рябков. Он
также сообщил, что подвижек в улучшении дипломатических отношений с США пока
нет.
Саммит президентов
США и России состоится 16 июня в Женеве. Для освещения этого события Швейцария
открыла аккредитацию СМИ. Требования к посещению саммита журналистами обнародовало
Министерство иностранных дел Швейцарии. В связи с пандемией представители СМИ
должны иметь документ о полной вакцинации, отрицательный тест на COVID-19 или
справку о том, что излечились от коронавируса. Те, кто хочет попасть на
мероприятие, но не имеет этих документов, тестировать на коронавирусе будут в
медиа-центре.
Напомним, на фоне
международного скандала после принудительной посадки самолета Ryanair, после
чего арестовали журналиста Романа Протасевича, самопровозглашенный президент
Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может с помощью истребителей посадить самолет президента США Джо Байдена, если саммит двух президентов решат
проводить в Минске.
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