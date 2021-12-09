Разговор Байдена и Зеленского: почему Украину могут поставить перед фактом

В четверг, 9 декабря, состоится телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем до этого Байден переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным, а также дважды (до и после разговора с Путиным) с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Чего ожидать от разговора Байдена с Зеленским? Могут ли нас поставить перед чем-то – как перед фактом? Наши эксперты в интервью изданию "Комментарии" спрогнозировали ситуацию.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото из открытых источников

Пауза перед звонком Байдена Зеленскому была нужна американской стороне

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов комментирует ситуацию следующим образом:

"Главный итог переговоров Байдена и Путина уже понятен – риск военной эскалации снизился, и приоритетными станут дипломатические методы работы. Пауза перед звонком Байдена Зеленскому, вероятно, была нужна американской стороне, чтобы подготовить более конкретные предложения, а не только пересказать содержание разговора с Путиным".

По мнению Игоря Попова, Офис президента Украины выстроил конструктивные отношения с командой Байдена, подтверждением чего стало подписание новой Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США месяц тому назад.

"В Конгрессе существует двухпартийная поддержка украинских интересов в сфере безопасности. Но активность России создает новые вызовы, и с ними нужно будет работать, – подчеркивает эксперт. – Прежде всего, стоит ожидать активизации мирного процесса на Донбассе. Российская сторона не возражает против подключения США к Нормандскому формату. Это может стать поводом для определенного пересмотра Минских соглашений и формирования алгоритма "Минск+", более выгодного Украине. Украина будет требовать пересмотра порядка реализации комплекса мер, и проведения местных выборов лишь после вывода российских войск и выхода украинских пограничников на неконтролируемые участки границы".

Хотя в любом случае, акцентирует Игорь Попов, для украинского общества политическая интеграция ОРДЛО – это сложный вопрос, и после семи лет войны число сторонников особого статуса лишь уменьшилось.

"Второй блок вопросов для обсуждения Зеленского с Байденом – требования Кремля о гарантиях нерасширения НАТО на восток . Анонсировано создание рабочих групп и возможно даже новых постоянных дипломатических площадок для выработки компромиссных решений. С одной стороны, Украина внесла курс на интеграцию в НАТО в свою Конституцию. С другой стороны, в среднесрочной перспективе НАТО не готово к такому решению. Поэтому для Украины будет важно войти во все рабочие группы, выступать со своими аргументами и влиять на принятие решений в интересах национальной безопасности нашей страны", – резюмирует эксперт.

Нынешняя власть Украины не вызывает доверия у администрации Байдена

Политолог Владимир Цыбулько подчеркивает, что Байден – не тот политик, который ставит перед фактом.

"Да, российские пропагандисты и их украинские подпевалы пытаются акцентировать внимание на том, что войска США не будут защищать Украину (о чём прямо заявили руководство Штатов). Ну, так для такой защиты должны быть правовые механизмы, – поясняет Владимир Цыбулько. – Суть же такого нескорого диалога с Зеленским состоит в том, что украинская сторона в лице нынешнего президента не вызывает доверия у администрации Байдена. Поэтому формируются в первую очередь обстоятельства по периметру, расширяющие условия поддержки украинской демократии – именно демократии. Потому что она приведет к власти более ответственных политиков, с которыми можно будет вести доверительный диалог".

Боязнь, что за нас всё решат и поставят перед фактом, преждевременна, уверен политолог.

"Замгоссекретаря США Виктория Нуланд высказывалась в стиле, что в Минских договоренностях нет ничего страшного. Кому-то это может нравиться, кому-то – нет. Но именно к ним привязаны санкции против Путина. И санкции эти нужно наращивать – до полного выхода РФ из Украины", – отмечает Владимир Цыбулько.

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