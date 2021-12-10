Обсудили возможные форматы по Донбассу: Зеленский прокомментировал переговоры с Байденом

Как передает издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чём шла речь во время полуторачасового разговора со своим американским коллегой Джо Байденом. В кратком сообщении в Twitter глава украинского государства сообщил, что был ознакомлен с тем, как прошли переговоры Байден-Путин.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский рассказал, что также были оговорены возможные форматы по прекращению боевых действий на Донбассе. Отдельной темой разговора стало проведение успешных реформ в Украине. Что касается других деталей беседы, президент пока не сообщил.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть" рассказал, что главным позитивом переговоров Зеленского и Байдена есть новость о том, что американская сторона готова активно включиться в процесс по урегулированию конфликта востоке Украины. Пока что рано говорить о формате, в котором Вашингтон готов работать, чтобы помочь в урегулировании.

Андрей Ермак не сказал, готовы ли США присоединиться к уже существующему "Нормандскому формату" или работать в параллельном новом каком-то формате, отметив, лишь, что американская сторона обозначила однозначную позицию, что готова принимать активное участие в урегулировании, чтобы добиться мира в Украине.

Также глава ОП сказал, что на следующей неделе должны состояться не менее важные переговоры, когда президент Зеленский отправится в Брюссель, где проведет переговоры с лидерами Франции и Германии. Ключевым вопросом станет ситуация на востоке.

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